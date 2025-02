Sở LĐTB-XH TPHCM chính thức bàn giao công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Sở LĐTB-XH TPHCM ký biên bản bàn giao công tác lĩnh vực lao động việc làm, người có công và xã hội cho 6 đơn vị

Cụ thể, lĩnh vực lao động việc làm, chính sách người có công được bàn giao về Sở Nội vụ; lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp về Sở GD-ĐT; lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ trẻ em về Sở Y tế; lĩnh vực bảo trợ xã hội đối với một số đối tượng về lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM, Trung tâm Dự báo nguồn nhân lực TPHCM về Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM và Văn phòng Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững Thành phố về Văn phòng UBND TPHCM quản lý.

Về công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy, sáng cùng ngày, Sở LĐTB-XH TPHCM đã chuyển giao Công an TPHCM quản lý Cơ sở cai nghiện ma túy (CNMT) Bố Lá, Cơ sở CNMT Thanh thiếu niên 2, Cơ sở CNMT Bình Triệu; chuyển giao Công an tỉnh Bình Phước quản lý Cơ sở CNMT Đức Hạnh, Cơ sở CNMT Phú Đức, Cơ sở CNMT Phú Văn, Cơ sở CNMT Phú Nghĩa; chuyển giao Công an tỉnh Đồng Nai quản lý Cơ sở CNMT Phước Bình.

Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh phát biểu tại hội nghị

Theo Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM Lê Văn Thinh, Sở đã có Quyết định điều chuyển cán bộ, gửi các sở ngành liên quan để ban hành Quyết định tiếp nhận. “Nhiệm vụ cũ nhưng làm ở đơn vị mới. Ở vị trí nào đối với các cán bộ cũng đóng góp, cống hiến cho Thành phố, phục vụ nhân dân” – Giám đốc Sở LĐTB-XH TPHCM chia sẻ.

Tin liên quan TPHCM chuyển giao các cơ sở cai nghiện ma túy cho ngành Công an

THÀNH TRỌNG