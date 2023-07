Sôi động Đêm nhạc hội "Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng" 2023

Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 là một trong những chủ đề kích cầu đặc biệt của mùa du lịch năm nay với các chủ đề như Tận hưởng lễ hội; Tận hưởng biển, nghỉ dưỡng; Tận hưởng vui chơi giải trí; Tận hưởng ẩm thực – spa và Tận hưởng mua sắm.

Điểm nhấn trong chuỗi lễ hội là Đêm nhạc hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng với quy mô lớn diễn ra ngay trong đêm khai mạc. Đêm nhạc quy tụ dàn sao đình đám được yêu thích bậc nhất của showbiz Việt như ca sĩ Mỹ Tâm, Đức Phúc, Only C, Hoàng Dũng, Vũ Thảo My, Quang Đăng Trần, Siêu mẫu – Á hậu Hoàng Thùy, người mẫu Nam Anh, ban nhạc Mr Bott Band, MC Minh Hằng, Hoàng Quân và Bùi Linh Chi …

Ca khúc Tuyệt vời Đà Nẵng mở màn cho Đêm nhạc hội như lời giới thiệu đến du khách và bạn bè về một Đà Nẵng tươi đẹp cùng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn, nhiều món ăn ngon và tình cảm chân thành mến khách của người dân địa phương.

Bên cạnh đó, màn biểu diễn của các phi công dù lượn – một hoạt động thể thao hấp dẫn dành cho những người thích trải nghiệm mạo hiểm và hòa mình với thiên nhiên cũng được trình diễn trên bầu trời Đà Nẵng với thông điệp Chào mừng đến với TP Đà Nẵng – Welcome to Danang.

Chương trình thời trang chủ đề Nắng biển của Nhà thiết kế Châu Loan lấy ý tưởng màu sắc từ ánh nắng hoàng hôn trên biển cùng với gam màu xanh ngát của biển và sự tham dự của Á hậu hoàn vũ siêu mẫu Hoàng Thùy, quán quân tỏa sáng thiên thần nhí Nguyễn Minh Cường và Á quân tỏa sáng thiên thần nhí Nguyễn Minh Châu cũng mang đến một buổi biểu diễn đặc sắc cho một mùa hè rực rỡ.

Tại lễ khai mạc, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, hoạt động du lịch Đà Nẵng đang từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt các sự kiện, lễ hội mang tầm quốc gia và quốc tế được liên tục tổ chức. Các sản phẩm, dịch vụ du lịch mới đưa vào hoạt động, góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2023. Trong đó, việc tổ chức lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng 2023 sẽ tạo hoạt động kích cầu tại chỗ đối với du lịch Đà Nẵng; giới thiệu, quảng bá điểm đến Đà Nẵng với các sản phẩm du lịch mới, đa dạng, hấp dẫn. Kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm dịch vụ du lịch, góp phần gia tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

“Thông qua sự kiện này, chúng tôi muốn lan tỏa thông điệp về một Đà Nẵng tuyệt vời - Đà Nẵng fantasticity luôn tràn đầy tình cảm chân thành, mến khách, nơi có nhiều điểm tham quan vui chơi giải trí, hoạt động du lịch hấp dẫn và dịch vụ chất lượng đã và đang nỗ lực để đem đến cho du khách những cảm xúc, những phút giây vui vẻ, hạnh phúc đáng nhớ bên gia đình, người thân và bạn bè sau những ngày làm việc vất vả”, ông Minh nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội, nhiều chương trình đặc sắc sẽ diễn ra từ ngày 28-7 đến ngày 1-8 tại công viên biển Đông, công viên biển Hà Khê và các bãi biển du lịch Đà Nẵng.

Điển hình như, lễ hội Ẩm thực Việt Nam – Quốc tế (28-7 đến 1-8); chuỗi các chương trình biểu diễn nghệ thuật hàng đêm với các chủ đề Sắc hè Đà Nẵng, Vũ điệu thần tiên, Sắc màu của biển, Một thoáng Việt Nam; giải dù lượn Bay trên Tiên Sa tại bán đảo Sơn Trà; trình diễn diều nghệ thuật; trình diễn dù lượn dọc tuyến biển; ngày hội miền biển; ngày hội bảo vệ môi trường biển Đại dương xanh; chương trình đồng diễn Flashmob thiếu nhi; không gian check-in, trải nghiệm với những mô hình check-in độc đáo trên Bãi biển công viên biển Đông và công viên biển Hà Khê…