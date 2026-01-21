Sôi động tour tuyến du lịch dịp Tết Nguyên đán 2026

Háo hức đón tết, du xuân

Từ đầu năm 2026, nhiều đơn vị lữ hành ghi nhận lượng khách đăng ký tour tết tăng so với cùng kỳ, đặc biệt ở nhóm tour trải nghiệm văn hóa, đời sống bản địa và lễ hội đầu xuân, thay vì chỉ nghỉ dưỡng đơn thuần như những năm trước. Chị Emily Rose Thompson, du khách đến từ New Zealand, cho biết rất háo hức khi lần thứ hai quay trở lại Việt Nam kể từ sau dịch Covid-19, đúng dịp tết cổ truyền. “Tôi muốn cảm nhận không khí chuẩn bị tết, những khu chợ, bữa cơm gia đình và cách người Việt chào đón năm mới”, chị Emily Rose Thompson chia sẻ khi tham gia một chương trình tham quan tại TPHCM.

Khách tham quan Bảo tàng Phở mới được ra mắt tại phường Bến Thành, TPHCM. Ảnh: HÂN GIA

Đón đầu xu hướng khách du lịch quốc tế trải nghiệm Tết cổ truyền Việt Nam, các doanh nghiệp lữ hành đều có kế hoạch từ sớm. Đơn cử như đầu tháng 2, Lữ hành Vietluxtour dự kiến đón đoàn khách quốc tế đến Đồng Tháp, tham gia các hoạt động gắn với đời sống làng quê miền Tây, từ chợ tết, mâm cơm ngày xuân đến không gian sinh hoạt cộng đồng. Theo bà Trần Thị Bảo Thu, Giám đốc Tiếp thị - Truyền thông Lữ hành Vietluxtour, dù người tiêu dùng có xu hướng thắt chặt chi tiêu ở nhiều lĩnh vực, nhưng ngân sách dành cho du lịch dịp tết, nhất là các sản phẩm nghỉ dưỡng và trải nghiệm chất lượng cao, vẫn tăng lên.

Trên website của Lữ hành Saigontourist, chương trình “Tết với người Sài Gòn - Tây ăn Tết ta” cũng đang thu hút sự quan tâm của du khách. Tour diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tết, đưa khách hòa mình vào không khí vui xuân tại TPHCM và Nam bộ, khám phá phố phường trung tâm, tham quan Hội hoa Xuân công viên Tao Đàn, ghé Việt Nam Quốc Tự tìm hiểu tín ngưỡng truyền thống, xin chữ đầu năm và đặc biệt là trải nghiệm tết tại nhà người dân, cùng thưởng thức bữa cơm sum vầy...

Trong khi đó, các tour du lịch Đà Lạt, Điện Biên, Sơn La… cũng ghi nhận lượng khách tăng. Nhiều đường tour đã chốt khách từ sớm, dù du khách Việt thường có thói quen đặt tour sát ngày khởi hành. Chị Hoàng My Anh, ngụ tại TPHCM, cho biết vừa cùng nhóm bạn Việt kiều Canada tham gia hành trình ngắm hoa đào, hoa mận tại Tây Bắc. “Khí hậu se lạnh, phong cảnh đẹp và các lễ hội gắn với bản sắc dân tộc khiến chúng tôi rất ấn tượng”, chị My Anh nói.

Tăng chuyến bay, về quê sớm

Cùng với sự sôi động của du lịch, thị trường hàng không bước vào giai đoạn cao điểm. Hiện giá vé máy bay cận Tết Nguyên đán 2026 tăng mạnh trên nhiều đường bay xuất phát từ TPHCM, đặc biệt là các chặng đi miền Trung, miền Bắc và Tây Nguyên. Trên đường bay TPHCM - Đà Nẵng, các chuyến khởi hành ngày 29 tháng Chạp được niêm yết từ 1,84 đến hơn 2,5 triệu đồng/chiều, cao hơn đáng kể so với ngày thường. Ở các chặng ngắn như TPHCM - Buôn Ma Thuột, giá vé cũng tăng thêm 400.000-500.000 đồng, phổ biến ở mức 1,8-1,9 triệu đồng/chiều. Riêng chiều TPHCM - Hà Nội, vé hạng phổ thông hiện khoảng 3,7 triệu đồng/chiều. Từ khoảng 23 tháng Chạp, vé hạng phổ thông trên một số đường bay chỉ còn hạng thương gia. Chẳng hạn, các chuyến bay TPHCM - Buôn Ma Thuột khởi hành ngày 12 và 13-2-2026 (25 và 26 tháng Chạp) có mức giá 3,73-4,92 triệu đồng/chiều; chặng TPHCM - Hà Nội có giá 3,6-5,3 triệu đồng/chiều. Do giá vé máy bay cận tết khá cao nên một số gia đình chủ động điều chỉnh kế hoạch, chọn về quê sớm để tiết kiệm chi phí.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao, các hãng hàng không tiếp tục tăng chuyến. Vietnam Airlines triển khai thêm gần 300 chuyến bay, cung ứng hơn 60.000 chỗ trong giai đoạn từ 22 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến rằm tháng Giêng năm Bính Ngọ, tập trung các đường bay từ TPHCM đi Hà Nội, miền Trung, Tây Nguyên và Phú Quốc. Vietjet cũng mở bán thêm khoảng 390.000 chỗ, tương đương gần 1.800 chuyến bay bổ sung, tập trung các đường bay có nhu cầu cao trước và sau Tết Nguyên đán.

Để giảm áp lực khai thác ban ngày, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản gửi Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thống nhất triển khai phương án khai thác bay đêm tại 6 sân bay từ ngày 1-2 đến 1-3-2026. Theo đó, sân bay Thọ Xuân điều chỉnh khung thời gian khai thác từ 6 giờ đến 23 giờ thành từ 6 giờ ngày hôm trước đến 2 giờ 40 ngày hôm sau; khung thời gian khai thác từ 6 giờ đến 21 giờ được sân bay Đồng Hới điều chỉnh thành từ 6 giờ ngày hôm trước đến 4 giờ 30 ngày hôm sau; sân bay Phù Cát điều chỉnh thành từ 6 giờ ngày hôm trước đến 1 giờ 50 ngày hôm sau; sân bay Pleiku, sân bay Chu Lai và sân bay Tuy Hòa điều chỉnh sang 6 giờ đến 24 giờ.

THI HỒNG