Sôi nổi các hoạt động trong Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025

Ngày 7-12, tại Quảng trường Dĩ An (phường Dĩ An, TPHCM), Trung ương Đoàn tổ chức khai mạc Ngày hội Thanh niên Việt Nam năm 2025 với chủ đề “Tuổi trẻ tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”.

Tham dự có các đồng chí: Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam.

Về phía TPHCM có các đồng chí: Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Ngô Minh Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành Đoàn TPHCM.

Nghi thức.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc ngày hội

Ngày hội diễn ra trong 2 ngày 6 và 7-12, với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: 5.000 tình nguyện viên tham gia đồng diễn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng - tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”; gian hàng, triển lãm trưng bày sản phẩm công nghệ, mô hình sáng tạo của thanh niên; talkshow “Nâng cao năng lực điều phối các hoạt động tình nguyện của tổ chức Đoàn - Hội”; cuộc thi “Volunteer Dance”; trao giải thưởng “Tình nguyện Quốc gia”, giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” toàn quốc năm 2025;...

HB.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy và đồng chí Trần Văn Bảy trao tặng quà đến 20 học sinh vượt khó học giỏi

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao tặng bằng khen cho 50 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp nổi bật cho hoạt động tình nguyện trên phạm vi cả nước. Hội LHTN Việt Nam TPHCM cũng tuyên dương 52 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện và 55 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện, công tác xã hội trên địa bàn TPHCM năm 2025. Cùng với đó, 20 học sinh vượt khó học giỏi được nhận quà tại chương trình.

TQuoc.jpg
Các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện toàn quốc năm 2025 nhận bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam
TPHC.jpg
Tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động tình nguyện trên địa bàn TPHCM năm 2025

>>> Một số hình ảnh tại ngày hội:

z7301064261001_711b308c99da943a862e759532b9e77d.jpg
Đại biểu thực hiện nghi thức phát động chương trình đồng diễn
z7301053708285_d2a6928aba4346ced4114587636e2c61.jpg
z7301053708252_e0fd389837e9b0efa6e37b4dc6a567e0.jpg
5.000 tình nguyện viên tham gia đồng diễn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam vững bước dưới cờ Đảng - tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”
z7301053708278_b8494e8a1e673a7f074f84cd33f2304f.jpg
Thanh niên tham gia ngày hội
vn.jpg
Tiết mục văn nghệ tại ngày hội
CẨM TUYẾT

