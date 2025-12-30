Sôi nổi chương trình “Chào Năm mới 2026” ở phường Bình Thạnh

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo phường Bình Thạnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, Ban Điều hành các khu phố, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sĩ dân quân và nhân dân địa phương.
Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.
Chương trình cũng là dịp để Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cùng nhân dân nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm 2025, tạo động lực bước vào năm 2026.
Phường Bình Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 12, 14 và 26 của quận Bình Thạnh trước đây. Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp phường đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Chương trình văn nghệ giới thiệu nhiều tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân, với sự tham gia biểu diễn của các câu lạc bộ, nhóm văn nghệ và thiếu nhi trên địa bàn phường Bình Thạnh.