Sôi nổi chương trình “Chào Năm mới 2026” ở phường Bình Thạnh

Tối 30-12, tại Nhà Truyền thống phường Bình Thạnh, UBND phường Bình Thạnh tổ chức chương trình văn nghệ “Chào Năm mới 2026”, thu hút đông đảo cán bộ và người dân trên địa bàn tham dự.

Tiết mục biểu diễn "Cờ bay chiếu sáng Việt Nam" trong chương trình văn nghệ "Chào Năm mới 2026" ở phường Bình Thạnh. Ảnh: THÚY BÌNH
Tiết mục biểu diễn "Cờ bay chiếu sáng Việt Nam" trong chương trình văn nghệ "Chào Năm mới 2026" ở phường Bình Thạnh. Ảnh: THÚY BÌNH

Tham dự chương trình có các đồng chí lãnh đạo phường Bình Thạnh cùng đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, Ban Điều hành các khu phố, hội viên các tổ chức chính trị - xã hội, chiến sĩ dân quân và nhân dân địa phương.

Chương trình văn nghệ "Chào năm mới 2026" của phường Bình Thạnh tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới 2026. Ảnh: THÚY BÌNH

Đây là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trước thềm năm mới, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân.

Các em thiếu nhi nhóm T-Kids biểu diễn tiết mục "Vũ điệu mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình cũng là dịp để Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh cùng nhân dân nhìn lại những kết quả nổi bật trong năm 2025, tạo động lực bước vào năm 2026.

Nhóm Tre Việt biểu diễn tiết mục "Hát về thành phố hôm nay". Ảnh: THÚY BÌNH

Phường Bình Thạnh được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường 12, 14 và 26 của quận Bình Thạnh trước đây. Thời gian qua, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã giúp phường đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Tiết mục ca múa "Ngày tết Việt Nam". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình văn nghệ giới thiệu nhiều tiết mục ca múa đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước và mùa xuân, với sự tham gia biểu diễn của các câu lạc bộ, nhóm văn nghệ và thiếu nhi trên địa bàn phường Bình Thạnh.

THÚY BÌNH

