Lực lượng TNXP TPHCM tri ân, chăm lo đối tượng chính sách

Phát biểu tại hội nghị, Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước cho biết, những năm qua, các hoạt động nghĩa tình đồng đội được Lực lượng TNXP TPHCM tổ chức thường xuyên; thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ, hỗ trợ các gia đình chính sách TNXP, cựu TNXP, viên chức, người lao động, các đối tượng bảo trợ xã hội lực lượng đang quản lý.

Chỉ huy trưởng Lực lượng TNXP TPHCM Triệu Đỗ Hồng Phước trao học bổng tại hội nghị

"Với tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và sự sẻ chia, Lực lượng TNXP Thành phố sẽ tiếp tục nỗ lực, quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách TNXP, cựu TNXP, hội viên... ngày càng tốt hơn trong thời gian tới”, ông Triệu Đỗ Hồng Phước chia sẻ.

Lực lượng TNXP TPHCM trao phương tiện sinh kế

Ban Tổ chức trao sổ tiết kiệm đến các cá nhân

Tại hội nghị, Lực lượng TNXP TPHCM đã trao tặng 3 phương tiện sinh kế, 16 sổ tiết kiệm, 1 phần quà cho viên chức có hoàn cảnh khó khăn và 6 suất học bổng cho trẻ thuộc các đơn vị bảo trợ, SOS - Làng trẻ em TPHCM có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện năm học 2025-2026.

Sáng cùng ngày, Lực lượng TNXP TPHCM cũng đã tổ chức Lễ trao tặng nhà tình thương cho ông Chung Cường Sanh, cựu TNXP Thành phố.

Trước đó, gia đình ông Chung Cường Sanh sinh sống trong không gian chật hẹp, xuống cấp trầm trọng, gây mất an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.

Lực lượng TNXP TPHCM cùng các nhà hảo tâm trao nhà tình thương đến gia đình ông Chung Cường Sanh

Để giúp gia đình ổn định cuộc sống, Lực lượng TNXP TPHCM đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 100 triệu đồng. Cùng với số tiền tích góp của gia đình và sự giúp đỡ từ người thân, công trình đã được khởi công từ ngày 25-11-2025. Sau hơn 1 tháng thi công khẩn trương, căn nhà đã hoàn thành vào ngày 5-2-2026, với tổng kinh phí khoảng 200 triệu đồng.

Nhân kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, Lực lượng TNXP TPHCM đã tổ chức dâng hương tại Khu tưởng niệm liệt sĩ TNXP; viếng mộ liệt sĩ TNXP tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM; phối hợp Hội Cựu TNXP TPHCM hướng dẫn hồ sơ cho 64 trường hợp thân nhân liệt sĩ TNXP hy sinh trong chiến tranh biên giới Tây Nam và khi làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia. Bên cạnh đó, đơn vị đã thăm, tặng quà 127 gia đình chính sách TNXP dịp Tết Nguyên đán; thăm viếng thương binh TNXP và Mẹ liệt sĩ TNXP qua đời; hỗ trợ xây dựng 1 căn nhà tình thương trị giá 100 triệu đồng; hỗ trợ công trình nhà nhân ái; hỗ trợ 22 trường hợp cựu TNXP ốm đau, bệnh hiểm nghèo, qua đời; xây dựng 2 căn nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Cà Mau; đồng thời trao 200 phần quà cho cựu TNXP và gia đình chính sách khó khăn tại xã Nhà Bè, xã Hiệp Phước và xã Bình Khánh... Tổng kinh phí chăm lo, hỗ trợ gần 1 tỷ đồng.

THU HOÀI