Nhộn nhịp đón tân sinh viên

Ngay sau khi công bố điểm trúng tuyển, nhiều trường đại học, cao đẳng đã triển khai ngay việc tổ chức đón tiếp thí sinh, phụ huynh đến làm thủ tục nhập học. Đồng thời tư vấn, hướng dẫn trực tuyến với các thí sinh ở xa; cấp học bổng cho sinh viên hoàn tất thủ tục nhập học sớm.

Tận tình hướng dẫn thủ tục nhập học

Cùng với kế hoạch công bố điểm chuẩn, Trường ĐH Tài chính Marketing TPHCM thực hiện chương trình livestream (phát sóng trực tiếp) hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho thí sinh, phụ huynh. Theo ThS Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó trưởng Phòng Tuyển sinh - Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp nhà trường, toàn bộ quá trình tư vấn sẽ được phát sóng trực tiếp - phiên mega live đặc biệt trên các nền tảng số của nhà trường, nhằm giải đáp mọi thắc mắc của thí sinh và phụ huynh. Bên cạnh đó, chương trình cung cấp những nội dung quan trọng khác như: các lưu ý quan trọng sau khi thí sinh biết điểm chuẩn, hướng dẫn chi tiết về quy trình và thủ tục nhập học năm 2025.

Thí sinh đóng lệ phí nhập học tại Trường ĐH Công nghệ TPHCM

ThS Nguyễn Thụy Vương Khanh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Tuyển sinh, Trường CĐ Kinh tế TPHCM, cho biết, nhà trường đã chuẩn bị kỹ cho phiên livestream hướng dẫn thủ tục nhập học, tư vấn những hướng đi dành cho các thí sinh không may trượt hết nguyện vọng. Còn theo ThS Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên, Trường ĐH Nông lâm TPHCM, ngoài việc hướng dẫn thí sinh trúng tuyển thực hiện các bước nhập học, nhà trường huy động các phòng ban, khoa, Đoàn Thanh niên... bố trí nhân sự làm việc từ sáng đến tối từ ngày 3 đến 9-9 để đón và hướng dẫn sinh viên nhập học tại cơ sở chính và 2 phân hiệu của trường tại Ninh Thuận và Gia Lai.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM, cho biết, năm 2025 nhà trường thực hiện chuyển đổi số hoàn toàn quy trình nhập học. Theo đó, thí sinh tìm hiểu và kê khai hồ sơ nhập học trực tuyến trên cổng nhập học của nhà trường tại địa chỉ https://nhaphoc.ueh.edu.vn/. Trong 2 ngày 24 và 25-8, nhà trường tổ chức livestream tư vấn hướng dẫn thí sinh trúng tuyển các quy trình nhập học. Từ 8 giờ ngày 25 đến 17 giờ ngày 30-8, thí sinh sẽ thực hiện kê khai hồ sơ nhập học trực tuyến.

Trong khi đó, nhiều trường huy động cán bộ phòng tuyển sinh, phòng đào tạo, các khoa bố trí người làm việc từ thứ hai đến chủ nhật trong khung thời gian cố định từ 5 giờ đến 22 giờ để hỗ trợ thí sinh trúng tuyển nhập học.

Hỗ trợ tân sinh viên tối đa

ThS Trương Thị Ngọc Bích, Giám đốc Trung tâm Thông tin và truyền thông, Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TPHCM, cho biết, trường bắt đầu đón tân sinh viên khóa 2025 đến làm thủ tục nhập học từ ngày 23 đến 31-8 và làm việc không có ngày nghỉ. Quy trình nhập học tại trường gồm 7 bước rõ ràng, từ nhận phiếu thông tin, đóng học phí, khai báo dữ liệu cá nhân, nộp hồ sơ, xếp lớp, chụp hình thẻ sinh viên, nhận tài liệu học tập và tặng phẩm. Thí sinh đến nhập học, trường có đội ngũ tư vấn, hỗ trợ trực tiếp trong quá trình nhập học, giúp sinh viên tiếp cận thông tin về ký túc xá và tìm được nơi ở uy tín khu vực gần trường. Bên cạnh đó, nhà trường cũng triển khai nhiều chính sách hỗ trợ tài chính và khuyến khích học tập. Nổi bật là ưu đãi giảm 5 triệu đồng học phí học kỳ đầu dành cho 1.000 sinh viên hoàn tất nhập học sớm nhất. Ngoài ra, nhà trường còn có chính sách học bổng từ 25% đến 100% học phí, dành cho các bạn đạt thành tích xuất sắc trong học tập, có thành tích ngoại ngữ, thành tích học thuật, văn hóa thể thao.

Theo ThS Bùi Quang Trung, Trưởng phòng Truyền thông Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, từ ngày 23-8, nhà trường đã bố trí và huy động cán bộ đón tiếp, hỗ trợ thí sinh, phụ huynh đến làm thủ tục nhập học. Các khâu đều có cán bộ hướng dẫn và chỉ mất vài phút là hoàn thành thủ tục nhập học. Nhà trường cũng dành nhiều chương trình học bổng cho tân sinh viên khi làm thủ tục nhập học.

Với Trường ĐH Công nghệ TPHCM, TS Nguyễn Quốc Anh, Phó hiệu trưởng, cho biết, nhà trường đơn giản hóa và linh hoạt thủ tục nhập học cho thí sinh. Sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, thí sinh sẽ bổ sung những giấy tờ còn lại. Nhằm khích lệ tinh thần chủ động của tân sinh viên và đồng hành ngay từ những bước khởi đầu, nhà trường tặng ưu đãi 5 triệu đồng dành cho 1.000 thí sinh nhập học sớm nhất. Ngoài ra, nhà trường cũng xét tặng 25% học phí toàn khóa cho tất cả thí sinh đăng ký xét học bạ đáp ứng điều kiện đạt từ 20 điểm trở lên và một số chính sách học bổng khác trị giá đến 100% học phí toàn khóa cho tân sinh viên. Để tân sinh viên yên tâm hòa nhập môi trường mới, nhà trường đã thỏa thuận hợp tác với ký túc xá Khu B của ĐHQG TPHCM, hệ thống ký túc xá tư nhân và nhà trọ uy tín mang đến hơn 3.500 chỗ ở an toàn, tiện nghi cho tân sinh viên.

* Ông PHẠM MINH THIỆN, Giám đốc Công ty TNHH Cỏ May (Đồng Tháp): Chọn 100 tân sinh viên để nuôi ăn học miễn phí Để tiếp sức sinh viên nghèo, vượt khó học giỏi có điều kiện học đại học, ký túc xá (KTX) Cỏ May sẽ xét chọn 100 tân sinh viên năm học 2025-2026 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học giỏi trên cả nước vào ăn, ở miễn phí tại KTX và đài thọ học phí, chi phí học tập cho các em. Theo đó, tiêu chuẩn để tân sinh viên cả nước được vào ở KTX Cỏ May (khuôn viên Trường ĐH Nông Lâm TPHCM) là các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha/mẹ, không đủ tài chính để tiếp tục học; học sinh giỏi THPT và ưu tiên học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, thành phố, quốc gia. Các em phải có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 từ 20 điểm trở lên và có kết quả cao trong kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TPHCM (nếu có). Khi được chọn vào KTX, các tân sinh viên được lưu trú miễn phí và hỗ trợ tiền ăn hàng tháng; được đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn và được hỗ trợ 100% học phí năm học đầu tiên. Các năm tiếp theo xét theo quy định của KTX. Ngoài ra, các em còn được lãnh đạo KTX hỗ trợ học tin học, ngoại ngữ và đào tạo kỹ năng mềm, tham gia các câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa và chương trình phát triển bản thân khác do KTX tổ chức. Qua 9 năm thành lập, KTX Cỏ May đã hỗ trợ kinh phí học tập và đài thọ việc ăn ở miễn phí cho hơn 800 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trên cả nước. * ThS LÊ XUÂN DŨNG, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM: Triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ sinh viên Từ tháng 9 đến tháng 12, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên (HS-SV) TPHCM sẽ triển khai các hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ tân sinh viên trang bị các kiến thức hữu ích liên quan đến học tập và cuộc sống. Theo đó, sinh viên các đại học, trường đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp trên địa bàn TPHCM sẽ được giới thiệu địa chỉ nhà trọ theo hình thức trực tuyến thông qua các trang thông tin của trung tâm như: www.sac.vn, ladipage: https://sukien.sac.vn/vlnt và triển khai thông tin về văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên các trường. Chương trình học bổng (trị giá từ 5-20 triệu đồng/suất) cho sinh viên, ưu tiên sinh viên mồ côi, gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học. Hoạt động “Trang bị kỹ năng trong thời đại số” thông qua các chương trình trang bị kỹ năng giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận những kiến thức hữu ích và giao lưu, gặp gỡ các chuyên gia, khách mời nổi tiếng với nhiều giá trị thiết thực được sẻ chia. Chương trình “Hành trang tân sinh viên” sẽ tổ chức 5 chương trình tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TPHCM theo hình thức trực tiếp với nội dung thiết thực như: kỹ năng thích nghi và cân bằng cuộc sống, kỹ năng giải tỏa áp lực và học tập hiệu quả, kỹ năng tư duy sáng tạo, phương pháp học đại học hiệu quả, ứng dụng AI trong học tập và làm việc. Đặc biệt, chương trình “Tour 360 - Học đường an toàn trong kỷ nguyên số” sẽ tổ chức 20 chuyên đề tại các trường để giúp sinh viên nhận diện các chiêu thức lừa đảo liên quan đến giới thiệu việc làm ảo, tuyển dụng tại các hệ thống lớn (siêu thị, cửa hàng tiện ích, rạp chiếu phim), cảnh báo về bẫy kinh doanh đa cấp trái phép, các thủ đoạn lừa đảo tín dụng đen, hình thức lừa đảo qua điện thoại, mạng internet, không gian mạng và các hoạt động xã hội, các hình thức lừa đảo và bắt cóc online.

Theo lịch tuyển sinh của Bộ GD-ĐT, thí sinh trúng tuyển muốn nhập học cần thực hiện các bước sau: Trước tiên, thí sinh phải xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT trước 17 giờ ngày 30-8 tại địa chỉ https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/. Sau đó, thí sinh xác nhận nhập học, nộp lệ phí nhập học (trực tiếp, trực tuyến), hồ sơ nhập học theo hướng dẫn của từng trường... Từ 1-9 đến tháng 12-2025, các trường chưa đủ chỉ tiêu có thể tuyển bổ sung. Thí sinh được xét tuyển bổ sung khi không trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học.

