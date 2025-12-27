Sôi nổi phong trào văn nghệ trong nông dân xã Trừ Văn Thố

Hội Nông dân xã Trừ Văn Thố (TPHCM) vừa tổ chức Hội thi “Tiếng hát Nông dân” lần thứ I, năm 2025. Đây là một trong những hoạt động góp phần xây dựng đời sống văn hóa nông thôn ngày càng phong phú, bền vững.

Đại biểu tham dự hội thi "Tiếng hát nông dân" tại xã Trừ Văn Thố

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Minh Trung, Chủ tịch Hội Nông dân xã nhấn mạnh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho hội viên nông dân, qua đó tạo động lực để hội viên tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

Một tiết mục đơn ca biểu diễn tại hội thi

Hội thi thu hút sự tham gia sôi nổi của các chi hội nông dân trên địa bàn xã với nhiều tiết mục đa dạng như đơn ca, song - tam ca, múa và dân vũ. Các tiết mục được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, tình yêu lao động và đời sống sinh hoạt của người nông dân, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Các ca khúc thể hiện tình yêu quê hương đất nước

Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc. Ở hạng mục đơn ca, giải nhất thuộc về thí sinh Đậu Thị Huyền Thương (Chi hội Nông dân ấp Bàu Dày).

Ở các hạng mục múa - dân vũ, song - tam ca và giải toàn đoàn, Chi hội Nông dân ấp Bằng Lăng xuất sắc đạt nhiều giải cao, thể hiện sự đầu tư nghiêm túc và tinh thần đoàn kết trong phong trào văn hóa, văn nghệ của địa phương.

Trao giải cho các tiết mục xuất sắc tại hội thi

Hội thi “Tiếng hát Nông dân” xã Trừ Văn Thố lần thứ I đã diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo hội viên nông dân và nhân dân trên địa bàn.

Thông qua hội thi, đời sống văn hóa tinh thần của hội viên tiếp tục được nâng cao, góp phần thắt chặt mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng và xây dựng phong trào nông dân ngày càng phát triển bền vững.

Hội thi là sân chơi để nông dân giao lưu, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần

TÂM TRANG