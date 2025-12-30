Ngày 30-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị quán triệt, triển khai các nghị quyết của Quốc hội liên quan đến tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai theo kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm giải quyết, đưa các dự án còn vướng mắc vào khai thác, không để lãng phí, thất thoát

Hội nghị tập trung triển khai hai nghị quyết quan trọng được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV gồm: Nghị quyết số 265/2025/QH15 về mở rộng việc áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù của Nghị quyết 170/2024/QH15 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; Nghị quyết 257/2025/QH15 phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi (trên cơ sở hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia trước đây).

Theo báo cáo tại hội nghị, cả nước hiện có gần 3.000 dự án tồn đọng, với quy mô khoảng 153.000ha đất, tổng mức đầu tư lên tới 2,46 triệu tỷ đồng, phần lớn đang gặp vướng mắc, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, tạo bức xúc trong dư luận.

Trước thực trạng trên, Chính phủ đã báo cáo và được Bộ Chính trị cho chủ trương tại Kết luận số 77-KL/TW, qua đó Quốc hội ban hành Nghị quyết 170/2024/QH15 áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ cho các địa phương: TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Long An (Tây Ninh hiện nay).

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết của Quốc hội về tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án, đất đai

Sau thời gian triển khai, Nghị quyết 170 bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần giải phóng, huy động nguồn lực lớn vào nền kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tránh lãng phí tài nguyên đất đai. Trên cơ sở kết quả đó, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo mở rộng phạm vi áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 170 trên toàn quốc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đến nay đã có 5.203 dự án được tháo gỡ hoặc có định hướng xử lý, trong đó có 3.289 dự án, đất đai với tổng vốn đầu tư khoảng 1,67 triệu tỷ đồng, tương ứng 70.000ha đất đã được đưa vào khai thác.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo giải quyết các dự án tồn đọng ghi nhận còn 2.991 dự án vướng mắc kéo dài với tổng quy mô hơn 153.000 ha với tổng mức đầu tư là 2,46 triệu tỷ đồng. Trong đó 491 dự án thuộc diện tiếp tục thanh tra, số còn lại tiếp tục thực hiện theo Kết luận 77 và Nghị quyết 170.

Thủ tướng nhấn mạnh, việc tháo gỡ khó khăn cho các dự án góp phần quan trọng trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hướng tới hai con số các năm tiếp theo. Đồng thời, việc này cũng giúp bảo đảm kỷ cương, kỷ luật pháp luật, phòng tránh thất thoát, lãng phí tài nguyên đất đai.

Thủ tướng lưu ý, đây là công việc khó, phức tạp, nhạy cảm nên cần "vừa làm, vừa mở rộng dần", tránh nóng vội, cầu toàn, nhưng không bỏ lỡ cơ hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát danh mục dự án vướng mắc, khẩn trương cập nhật dữ liệu, giải quyết theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo cấp trên. Bộ Tài chính được giao chủ trì, phối hợp Thanh tra Chính phủ tổng hợp danh mục các dự án đủ điều kiện áp dụng cơ chế Nghị quyết 170 để sớm trình Chính phủ ban hành trong tháng 1-2026.

Đối với các dự án cần tiếp tục thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, Thủ tướng yêu cầu xử lý khẩn trương, minh bạch, không né tránh, tập trung giải pháp tháo gỡ khó khăn, giải phóng nguồn lực, khắc phục hậu quả để sớm đưa các dự án vào khai thác, phát huy hiệu quả, tránh lãng phí, thất thoát.

LÂM NGUYÊN