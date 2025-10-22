Sớm số hóa các dịch vụ công

Ngày 21-10, tại chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, Bộ KH-CN đã công bố kết quả Chỉ số Chuyển đổi số (Digital Transformation Index - DTI) năm 2024. Theo đó, Hà Nội dẫn đầu cả nước, thứ 2 là TP Huế, tiếp theo là Hải Phòng và TPHCM.

TPHCM trong nhóm dẫn đầu về chuyển đổi số quốc gia

Tại sự kiện, ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số quốc gia cho biết, kể từ năm 2020, Bộ KH-CN (trước đây là Bộ TT-TT) đã ban hành và triển khai bộ chỉ số DTI để đánh giá mức độ chuyển đổi số ở ba cấp: bộ, tỉnh và quốc gia. DTI là công cụ quan trọng nhằm theo dõi tiến độ, đánh giá hiệu quả và định hướng chính sách thúc đẩy chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng tặng hoa và kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số

DTI cấp quốc gia gồm 12 chỉ số chia thành 3 trụ cột chính: Chính phủ số (400 điểm), kinh tế số (300 điểm) và xã hội số (300 điểm), với tổng điểm 1.000. DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 3 trụ cột tương tự: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội. Trong đó, nhóm chỉ số nền tảng chung (nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số và an toàn thông tin mạng) chiếm phần lớn, bên cạnh nhóm chỉ số hoạt động (chính quyền số, kinh tế số, xã hội số). DTI cấp bộ gồm 6 chỉ số chính, 31 chỉ số thành phần với tổng điểm 1.000, phản ánh đặc thù từng bộ, ngành trong triển khai chuyển đổi số.

Đối với cấp địa phương, DTI năm 2024 thực hiện theo hai nhóm đánh giá: nhóm 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập) và nhóm 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập). Phương pháp này vừa phản ánh sự thay đổi về quy mô hành chính, vừa đảm bảo theo dõi sát thực tế phát triển chuyển đổi số của các địa phương. Theo đó, TPHCM dẫn đầu nhóm 63 tỉnh, thành và xếp thứ 4 (sau TP Hà Nội, TP Huế và TP Hải Phòng) trong nhóm 34 tỉnh, thành hợp nhất. Điều này thể hiện rõ nét sự phát triển toàn diện và mở rộng quy mô của “siêu đô thị” sau sáp nhập. TPHCM đứng đầu ở các tiêu chí về nhận thức số và thể chế số, cùng vị trí cao ở các lĩnh vực hoạt động xã hội số, hạ tầng số và kinh tế số.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu phải đẩy mạnh phổ cập và sử dụng danh tính số; phấn đấu trong năm 2026, 100% người trưởng thành có danh tính số, tài khoản thanh toán và tài khoản định danh điện tử. Các cơ sở dữ liệu công phải được chia sẻ theo nguyên tắc có kiểm soát, coi dữ liệu là mạch máu của sáng tạo và chuyển đổi số.

Việc duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu toàn quốc về DTI 2024 ngay trong năm đầu tiên triển khai mô hình hành chính mới là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của toàn bộ hệ thống chính trị TPHCM. Thành quả này phản ánh rõ định hướng của TPHCM trong việc xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng. TPHCM không chỉ tập trung phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn và blockchain mà còn đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư. Mặc dù còn đối mặt với một số thách thức về hạ tầng và tiến độ dự án, TPHCM tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số, hiện thực hóa mục tiêu trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế vào năm 2030.

Chuyển đổi số phải hiệu quả hơn, đo bằng kết quả cụ thể

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân, bước vào giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi số Việt Nam sẽ hướng tới chiều sâu và hiệu quả thực chất, tập trung chuyển hóa các thành tựu số hóa thành tăng trưởng kinh tế, năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thế giới số đang chuyển động từng giây, “nếu chúng ta chậm, chúng ta sẽ tụt hậu”. Vì vậy, chuyển đổi số cần phải nhanh hơn trong hoàn thiện thể chế, trong triển khai chiến lược, trong ứng dụng công nghệ và đặc biệt là trong thay đổi tư duy, cách làm. Cùng với tốc độ, chuyển đổi số phải hiệu quả hơn, đo bằng kết quả cụ thể và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Chỉ số DTI năm 2024 của Bộ KH-CN đối với các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu trong tổng số 34 tỉnh, thành (sau sáp nhập)

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, từ năm 2022 đến nay, Việt Nam tăng tốc phát triển và chuyển đổi số từng bước đi vào cuộc sống: hoạt động quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính được đẩy mạnh số hóa; 80% bộ, ngành địa phương đã có nền tảng chia sẻ dữ liệu dùng chung; mô hình chính quyền số, đô thị thông minh đã được hình thành; Chính phủ đã chỉ đạo đẩy mạnh triển khai Đề án 06 và phát triển cơ sở dữ liệu dân cư, định danh điện tử. Cùng với đó, các dịch vụ công như đăng ký cư trú, cấp giấy khai sinh, bảo hiểm y tế, giao thông… đều được số hóa, giúp người dân sinh sống, học tập, làm việc trên môi trường số; hạ tầng số quốc gia được củng cố và kinh tế số đạt gần 20% GDP.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, khẩn trương đưa các luật thuộc lĩnh vực KH-CN, chuyển đổi số đi vào cuộc sống, ban hành đầy đủ các nghị định, thông tư hướng dẫn đồng bộ, kịp thời, đầy đủ; tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng số trong đó quan tâm cả hạ tầng cứng (các trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông) và hạ tầng mềm (các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia).

TRẦN LƯU - BÁ TÂN