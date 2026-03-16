TPHCM đặt ba đơn hàng lớn cho Khu công viên phần mềm Quang Trung

Chiều 16-3, Công viên phần mềm Quang Trung – QTSC (phường Trung Mỹ Tây) tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm thành lập, công bố các chương trình hợp tác chiến lược và đề ra định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Nghi thức kỷ niệm 25 năm phát triển Công viên phần mềm Quang Trung

Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM; Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy.

Sau 25 năm hoạt động, QTSC đã thu hút 27 nhà đầu tư với hơn 120 doanh nghiệp công nghệ số; cung cấp hơn 650 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ cho thị trường trong nước và hơn 30 quốc gia trên thế giới; tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi số của TPHCM và cả nước.

Tổng doanh thu tích lũy của các doanh nghiệp tại QTSC đạt 138.000 tỷ đồng (gần 6 tỷ USD), trong đó doanh thu xuất khẩu hơn 4,35 tỷ USD. Đặc biệt, chỉ với khoảng 200 tỷ đồng vốn đầu tư ban đầu từ ngân sách, khu đã thu hút hơn 6.600 tỷ đồng vốn xã hội.

Hiện nay, hạ tầng kỹ thuật của QTSC được đầu tư đồng bộ với hệ thống viễn thông tốc độ cao, Trung tâm dữ liệu QTSC-IDC đạt tiêu chuẩn Tier III, cùng các hệ thống quản lý thông minh, vận hành hạ tầng ổn định và hiệu quả. Hiện trong khu có 7 trường đại học và cơ sở đào tạo công nghệ, mỗi năm cung ứng hơn 3.000 nhân lực công nghệ cho doanh nghiệp.

Ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc QTSC phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc QTSC, cho biết: “Bước sang giai đoạn 2025 – 2030, QTSC đặt mục tiêu trở thành đơn vị chiến lược vận hành hạ tầng số của TPHCM, xây dựng và quản lý các trung tâm công nghệ tiên tiến, hướng đến phát triển theo mô hình đô thị khoa học gắn với nghiên cứu phát triển (R&D), sản xuất các sản phẩm dịch vụ công nghệ cao - công nghệ lõi. Bên cạnh đó, phát triển thêm một số khu công nghệ số tập trung, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghệ số, hạ tầng dữ liệu và nền tảng số của TPHCM”.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND trao Huân chương lao động hạng Nhì tặng ông Trần Hữu Dũng, Giám đốc QTSC

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đặt 3 đơn hàng cho Công viên phần mềm Quang Trung, nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch 48/KH-UBND năm 2026 của UBND TPHCM tập trung vào phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được mong muốn QTSC phát triển “Phòng thí nghiệm đô thị thông minh” (UrbanLiving Lab) để thử nghiệm các giải pháp quản lý đô thị hiện đại, từ giao thông thông minh, quản lý năng lượng đến an ninh trật tự trước khi nhân rộng ra toàn thành phố. Xây dựng mạng lưới kết nối các doanh nghiệp nội địa tham gia sâu vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, tạo những sản phẩm công nghệ “Made by HCM City”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi lễ

Bên cạnh đó, QTSC cần chủ động lan tỏa sức ảnh hưởng, hỗ trợ chuyển đổi số cho các khu công nghiệp, khu chế xuất lân cận, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế toàn vùng theo hướng công nghệ cao.

Trong khuôn khổ buổi lễ, QTSC cũng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp, hiệp hội, cơ sở đào tạo trong các lĩnh vực phát triển ngành bán dẫn, xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nhân tài số, hệ sinh thái giải pháp chuyển đổi số…

Dịp này, tập thể và các cá nhân QTSC; các doanh nghiệp, đơn vị đang hoạt động trong khu được trao tặng nhiều danh hiệu cao quý của Nhà nước.

BÙI TUẤN