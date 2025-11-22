Sống ven sông – ngắm Phú Mỹ Hưng: Trải nghiệm tầm nhìn khoáng đạt từ Sunshine Sky City

Giữa nhịp sống sôi động của khu Nam Sài Gòn, hiếm có dự án nào mang lại cảm giác “mở” đúng nghĩa như Sunshine Sky City, nơi mỗi ngày đều tràn ngập ánh sáng tự nhiên, gió sông mát lành và tầm nhìn trải dài bất tận về phía trung tâm Phú Mỹ Hưng.

Tầm view “triệu đô” đắt giá tại Sunshine Sky City, nơi mỗi khoảnh khắc đều mở ra khung cảnh ôm trọn sông Cả Cấm, sông Sài Gòn và nhịp sống sầm uất từ Phú Mỹ Hưng đến trung tâm TPHCM

Từ lâu, các khu đô thị hướng thủy luôn được xem là nơi hội tụ sinh khí, mang lại sự thịnh vượng và an yên theo quan niệm phong thủy Á Đông. Chính giá trị đặc biệt ấy đã khiến các trục sông lớn tại TPHCM như sông Sài Gòn, Nhà Bè, sông Cả Cấm… trở thành “dải đất vàng” cho sự hình thành của những khu đô thị hiện đại.

Nổi bật trong bức tranh đó, khu Nam Sài Gòn được giới đầu tư đánh giá cao khi sở hữu hệ thống sông nước dày đặc, trong đó hai dòng sông lớn Sài Gòn và Cả Cấm đóng vai trò mạch nguồn quan trọng, đồng thời nơi đây cũng chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ của quá trình đô thị hóa với tâm điểm là Phú Mỹ Hưng.

Chính lợi thế đắt giá tọa lạc bên sông Cả Cấm, liền kề Phú Mỹ Hưng và sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng về sông Sài Gòn đã trở thành nền tảng vững chắc để Sunshine Group kiến tạo Sunshine Sky City trở thành một không gian sống ven sông đích thực, nơi giá trị đô thị hiện đại giao hòa với hơi thở của thiên nhiên sinh thái.

Sunshine Sky City - Tổ hợp thương mại, dịch vụ và căn hộ “chuẩn khách sạn” 4.0 ven sông đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn, sở hữu quy mô 9 tòa tháp cao 26–38 tầng, cung cấp cho thị trường gần 3.500 căn hộ cao cấp 3 mặt hướng sông đắt giá

Với 9 tòa tháp được bố trí theo trục mở, hạn chế che khuất và tối ưu hướng gió - ánh sáng, Sunshine Sky City mở ra tầm nhìn panorama 270° mà hiếm dự án nào có được. Sống giữa một nhịp điệu rất khác của Nam Sài Gòn, mỗi ngày, cư dân nơi đây thư thái bắt đầu ngày mới bằng khoảnh khắc bước ra thềm ban công, ngắm nhìn mặt nước sông Cả Cấm lấp lánh trong nắng sớm, để làn gió ven sông mang theo hơi nước mát lành đánh thức mọi giác quan và tiếp thêm năng lượng cho một ngày thật trọn vẹn.

Khi chiều buông, sắc màu thành phố chuyển mình. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể thu trọn mọi chuyển động của Phú Mỹ Hưng sầm uất vào tầm mắt, ngắm nhìn những tòa tháp lên đèn, những tuyến phố dần vào nhịp…, tất cả hòa thành một bức tranh sống động đối lập đầy thú vị giữa một bên là nhịp đô thị phồn hoa, một bên là không gian ven sông trong veo và an tĩnh, còn Sunshine Sky City chính là điểm giao hòa hoàn hảo của hai thế giới ấy.

Sunshine Sky City không chỉ đáp ứng nhu cầu an cư, mà còn truyền cảm hứng về một phong cách sống mới: sống giữa thiên nhiên nhưng sát bên trung tâm, sống hiện đại nhưng vẫn cảm nhận được sự thư thái của mặt nước và gió trời

Kiến tạo theo triết lý “mở”, Sunshine Sky City đón ánh sáng, gió và hơi thở mặt nước len sâu vào từng không gian sống. Hệ kính Low-E kịch trần chạm sàn vừa đón ánh sáng tự nhiên, chống tia UV, giữ độ bền vượt thời gian, vừa mở ra tầm nhìn thoáng rộng. Khi kết hợp với ban công rộng và bố cục mặt bằng hướng sông, toàn bộ căn hộ như được kéo gần hơn với thiên nhiên mặt nước, để cảnh quan trở thành phông nền tự nhiên cho nhịp sống hằng ngày – từ buổi sáng đọc sách yên bình đến những khoảnh khắc thưởng trà thư thái cuối ngày.

Chính cách tổ chức không gian ấy biến mỗi căn hộ thành một “viewpoint” riêng của chủ nhân. Dù ở phòng khách, phòng ngủ hay gian bếp, tầm mắt luôn mở ra mảng xanh, mặt nước và bầu trời rộng thoáng. Sự thư thái không chỉ đến từ tầm nhìn đẹp, mà từ cảm giác được sống trong một không gian giao hòa với thiên nhiên – bản sắc tạo nên sự khác biệt của Sunshine Sky City.

Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị nội thất liền tường được nhập khẩu đến từ các thương hiệu danh tiếng như Duravit, Hansgrohe, Hafele, Marazzi, Atlas..., hoặc tương đương

Trải nghiệm sống bên sông tại Sunshine Sky City càng được nâng tầm khi mỗi căn hộ đều tích hợp hệ thống Smart home – Smart living tiên tiến, cho phép điều khiển ánh sáng, rèm cửa, điều hòa hay an ninh chỉ bằng một chạm. Nhờ công nghệ thông minh kết hợp tầm nhìn rộng mở, cư dân có thể ngắm nhìn thành phố từ chính căn hộ của mình trong cảm giác tiện nghi tuyệt đối.

Bên cạnh lợi thế cảnh quan ven sông đắt giá, Sunshine Sky City còn được phát triển như một quần thể nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị, nơi cư dân thụ hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích chất lượng cao với gần 12.000m² cây xanh và mặt nước cùng hơn 50 tiện ích mang chuẩn mực “resort” 4.0, được bố trí trải dài liên tục từ mặt đất lên đến tầng không.

Từ Rooftop Bar, CLB Golf 3D, Spa – Fitness, rạp chiếu phim đến vườn nướng BBQ, thư viện, không gian sinh hoạt cộng đồng…, mỗi tiện ích đều được quy hoạch đồng bộ để mang đến một phong cách sống chuẩn 5 sao, cư dân có thể tìm thấy sự thư thái, tiện nghi và cảm giác nghỉ dưỡng ngay khi trở về nhà.

Không gian tiện ích chuẩn 5 sao tại Sunshine Sky City – quần thể nghỉ dưỡng giữa lòng đô thị với sắc xanh, mặt nước và chuỗi tiện ích được chăm chút đến từng chi tiết

Tọa lạc trên mặt tiền đường Phú Thuận – một trong những trục giao thông quan trọng của khu Nam Sài Gòn, dự án sở hữu kết nối nhanh đến trung tâm TPHCM, Phú Mỹ Hưng hay Thủ Thiêm thông qua mạng lưới giao thông huyết mạch như Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Văn Linh, cầu Phú Mỹ và cầu Tân Thuận.