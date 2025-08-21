Sound Healing Concert 2025 - Hòa nhạc Healing đầu tiên tại Việt Nam

Lần đầu tiên tại Việt Nam, chương trình Hòa nhạc Healing sẽ mang đến những thanh âm từ rung động tâm thức, dành cho công chúng yêu nhạc và những người quan tâm tới chăm sóc sức khỏe tinh thần bằng âm thanh trị liệu.

Các nghệ sĩ quốc tế và trong nước tham gia Sound Healing Concert 2025

“Sound Healing Concert 2025: Journey Into Silence” (Hòa nhạc Healing 2025: Hành trình trở về tĩnh lặng) diễn ra trong hai đêm 6 và 7-9 tại Trung tâm sự kiện White Palace (TPHCM), sẽ đưa khán giả vào hành trình kể chuyện và trải nghiệm âm thanh độc đáo.

Healing (chữa lành) là thuật ngữ ngày càng quen thuộc tại Việt Nam, phản ánh nhu cầu tìm kiếm sự cân bằng và an yên trong đời sống tinh thần. Âm nhạc Healing (Healing Music) và âm thanh Healing (Healing Sound) đã hình thành cộng đồng yêu thích và thực hành ngày một rộng mở.

Tại Việt Nam, các liệu pháp âm thanh trong chăm sóc sức khỏe tinh thần đang trở thành xu hướng. Song song là sự hình thành cộng đồng những nhà thực hành âm thanh Healing. Sound Healing Concert 2025 sẽ là dịp để các nhà thực hành Việt Nam giới thiệu và trình diễn những trải nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

Sound Healing Concert 2025 quy tụ những ngôi sao, nghệ sĩ và chuyên gia âm nhạc - âm thanh Healing hàng đầu Việt Nam và quốc tế. Ban tổ chức kỳ vọng đây không chỉ là sự kiện thành công về tổ chức, mà còn là lần đầu tiên công chúng Việt Nam được trải nghiệm và tiếp nhận tri thức âm thanh Healing.

Việc mời các nghệ sĩ quốc tế tên tuổi cùng những nghệ sĩ Việt Nam gạo cội, tiên phong trong đưa âm nhạc Việt ra thế giới, nhằm tôn vinh bản sắc và năng lượng của âm nhạc dân tộc.

Các nghệ sĩ tiêu biểu tham gia: Ani Choying Drolma – huyền thoại thiền ca chân ngôn (Mantra Healing); Master Santa Ratna Shakya – bậc thầy chuông xoay thế giới, đào tạo chuông xoay tại 45 quốc gia; nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn; biên đạo, đạo diễn sân khấu Nguyễn Tấn Lộc. Giám đốc âm nhạc của chương trình là nghệ sĩ Ngô Hồng Quang.

Ani Choying Drolma

Master Santa Ratna Shakya

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn

Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang

Chuỗi sự kiện “Hành trình Tĩnh lặng” do bà Trần Thu Hiền, đồng sáng lập Sound Healing World, khởi xướng từ 2023 và đã tổ chức hơn 20 chương trình miễn phí, giúp người tham gia tiếp cận liệu pháp âm thanh một cách chủ động, giảm áp lực tinh thần và tìm lại sự cân bằng. Một trong những hoạt động của “Hành trình Tĩnh lặng”

TIỂU TÂN - THỦY TIÊN