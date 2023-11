Ngày 30-11, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TPHCM phát đi cảnh báo về thủ đoạn sử dụng Deepfake ghép ảnh đe dọa tống tiền người nổi tiếng, doanh nhân…

Theo Phòng PA05, loại tội phạm này nhắm vào các chính trị gia, chính khách, doanh nhân, người có tầm ảnh hưởng trên mạng (hot face, hot tiktok...) hoặc một cá nhân cụ thể đăng tải quá nhiều hình ảnh cá nhân trên mạng.

Các đối tượng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cắt ghép hình ảnh, giả giọng nói, tạo các video clip, đặc biệt dùng kỹ thuật “Deepfake” tạo ra những hình ảnh, video “nhạy cảm” của nạn nhân.

Những video, hình ảnh hoặc âm thanh giả mạo dễ dàng được tạo ra bằng “Deepfake” khiến những nội dung này có vẻ rất “thật”. Thông qua đó, các đối tượng thao túng tâm lý, đe dọa nạn nhân nhằm mục đích bôi nhọ danh dự, xúc phạm nhân phẩm và tống tiền.

Phòng PA05 chia sẻ, thực tế đã có nhiều người trở thành nạn nhân của các băng nhóm tội phạm mạng xuyên quốc gia. Nhóm tội phạm sử dụng hình ảnh, video cá nhân của các nạn nhân trên mạng xã hội và sử dụng kỹ thuật “Deepfake” để tạo ra các nội dung khiêu dâm rồi phát tán.

Các đối tượng lợi dụng tâm lý sợ hãi, không muốn bị mang tiếng xấu của các nạn nhân; đe dọa phát tán trên mạng để buộc nạn nhân chuyển tiền theo yêu cầu của chúng.

Tội phạm lừa đảo trực tuyến ngày càng phổ biến trên các mạng xã hội Facebook, ứng dụng Telegram, WhatsApp, Instagram, Linkedln và email.

Những video và hình ảnh khiêu dâm được tạo ra bằng "Deepfake" có thể hủy hoại uy tín và cuộc sống của nạn nhân. Vì vậy, người dân nên lưu ý không để bị sập bẫy.

Công an khuyến cáo người dân cần chú ý, nêu cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng, hạn chế chia sẻ thông tin, hình ảnh về đời tư cá nhân một cách tùy tiện. Thiết lập quyền riêng tư, bảo mật tài khoản mạng xã hội để phòng tránh bị đối tượng nhắm mục tiêu.

Nếu không may trở thành mục tiêu của các đối tượng lừa đảo thì tuyệt đối không chuyển tiền. Thu thập hình ảnh, tài liệu phản ánh hành vi phạm tội của đối tượng và cắt liên lạc để không bị đối tượng thao túng. Đồng thời, báo với công an nơi gần nhất hoặc Phòng PA05, Công an TPHCM để được hỗ trợ.