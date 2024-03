Sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo, lãnh 15 năm tù

Nguyễn Thị Trúc Ly (áo vàng) tại phiên tòa xét xử

Cụ thể, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Trúc Ly 4 năm tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức” và 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nguyễn Thị Trúc Ly phải chấp hành 15 năm tù.

Theo cáo trạng, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ nên Ly nảy sinh ý định thuê người làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để thế chấp vay tiền, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Đầu tháng 6-2023, thông qua mạng xã hội Zalo, Ly thuê một đối tượng có tài khoản “Nguyễn An Tịnh” (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) làm giả một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên với giá 6 triệu đồng.

Đến ngày 10-6-2023, thông qua dịch vụ giao hàng, Ly nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất làm giả.

Ngày 16-6-2023, Ly đến cửa hàng "Dũng Mobile" ở xã Hòa Khánh, huyện Cái Bè, Tiền Giang do anh Nguyễn Quốc D. (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè) làm chủ, để hỏi vay anh số tiền 400 triệu đồng. Cùng với đó, Ly thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên và được anh D. đồng ý.

Đến ngày 18-7-2023, Ly tiếp tục hỏi vay anh D. số tiền 200 triệu đồng bằng tài sản thế chấp nêu trên. Cả hai thỏa thuận ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất giả nói trên do Ly đứng tên với giá 600 triệu đồng.

Thời điểm này, D. tiếp tục giao cho Ly thêm 30 triệu đồng, đến khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng sẽ giao 170 triệu đồng còn lại.

Ngày 19-7-2023, khi anh D. làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất do nhận chuyển nhượng từ Ly tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Cái Bè thì phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Ly đứng tên có dấu hiệu bị làm giả nên đã tố giác đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Ly thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh D. với tổng số tiền 430 triệu đồng.

