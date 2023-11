Sự kiện SaaS Day 2023 của Base.vn trở lại với nhiều giải pháp mới

SaaS Day 2023 sẽ mang đến những lời giải mới cho các bài toán quản trị doanh nghiệp, những tri thức, phương pháp luận mà đội ngũ Base đã dày công nghiên cứu và chắt lọc đưa vào từng ứng dụng của Base. Đây cũng là cơ hội để kết nối 1000+ CEO, C-level, nhân sự cấp cao các doanh nghiệp tại Hà Nội và TPHCM.

Với chủ đề Unlock New Power, tại SaaS Day 2023 lần này, Base sẽ “mở khóa” sức mạnh doanh nghiệp, từ vận hành và làm việc hiệu quả (doing things right) đến nắm bắt trọn vẹn dữ liệu và xác định những chỉ số quan trọng nhằm đưa ra các quyết định quản trị đúng đắn nhất (do right things).

Được biết Base sẽ cho ra mắt Base Finance+, bộ giải pháp Quản trị Tài chính doanh nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp thích nghi và ra quyết định chính xác, vượt qua bối cảnh thị trường đầy biến động.

Mặt khác, Base Finance+ là sự kết hợp giữa tổ chức dữ liệu đa chiều để ra quyết định và chia sẻ dữ liệu phù hợp cho các cấp nhân sự, từ tầng quản trị đến tầng kế toán và vận hành, để tận dụng sức mạnh của cả tổ chức.

Bộ sản phẩm hiện có 4 ứng dụng, mỗi ứng dụng tập trung giải quyết một bài toán cụ thể, như lượng hóa kế hoạch bằng con số tài chính (planning & budgeting), làm chủ tình hình tài chính với Dashboards theo thời gian thực (controlling), kiểm soát dữ liệu thu chi tập trung, quản lý tiền mặt tự động, quản lý doanh thu và chi phí…

Đặc biệt, SaaS Day 2023 sẽ có sự đồng hành của đối tác chiến lược Visa - công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, hiện đang thực hiện xử lý giao dịch thanh toán giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp, tổ chức tài chính và cơ quan chính phủ tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Được biết trong 7 năm qua, Base đã góp phần tăng tốc vận hành, tạo đà tăng trưởng cho hơn 8.000 doanh nghiệp với ba bộ sản phẩm chủ chốt: Base Work+ - Quản trị hiệu suất, Base Info+ - Quản trị thông tin và Base HRM+ - Quản trị nhân sự.

Mô hình nền tảng SaaS (Software as a Service – phần mềm dịch vụ) với sự chuyên sâu của hơn 50 ứng dụng cộng hưởng với nhau đã giúp Base giải quyết những bài toán hóc búa của vận hành một cách khoa học và hệ thống...