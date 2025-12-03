Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội: Đảm bảo các cơ chế, chính sách đặc thù được thực hiện nhanh chóng

Dự kiến hôm nay 3-12, Chính phủ trình Quốc hội dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (gọi tắt là Nghị quyết 98).

Trước thềm sự kiện này, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đưa ra những kiến nghị nhằm “nâng cấp” Nghị quyết 98, với mục tiêu tạo điều kiện để TPHCM phát huy hết tiềm năng, tiềm lực, đặc biệt là trong thu hút dòng vốn đầu tư và các nhà đầu tư chiến lược.

Tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên), một trong những dự án trọng điểm của TPHCM về phát triển hạ tầng đô thị. Ảnh: Hoàng Hùng

TPHCM hiện là đầu mối của nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu và là điểm đến tiềm năng cho các trung tâm điều hành khu vực của nhiều tập đoàn lớn. Trong các khảo sát gần đây do VCCI tham gia thực hiện, TPHCM thường xuyên được các doanh nghiệp đánh giá cao về quy mô thị trường, chất lượng nhân lực và vị trí địa lý.

Tuy nhiên, đó mới chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ để nhà đầu tư yên tâm đầu tư và gắn bó lâu dài là việc họ cảm thấy được bảo vệ, đối thoại và đối xử công bằng trong một hệ thống pháp lý đáng tin cậy. Do đó, chúng tôi đề xuất bổ sung cơ chế “cam kết chính sách dài hạn”, được pháp lý hóa bằng văn bản hành chính hoặc Nghị quyết của HĐND TPHCM. Điều cốt lõi của cơ chế này là nguyên tắc không hồi tố và không thay đổi bất lợi đối với các ưu đãi đã cam kết. Các cơ chế, chính sách mới cần cho phép thành phố thiết lập “cơ chế trọng tài thể chế” hoặc một “hội đồng trung gian giải quyết vướng mắc” giữa chính quyền và nhà đầu tư chiến lược. Nhờ đó, các vấn đề được giải quyết kịp thời, có cơ sở, thay vì kéo dài qua nhiều cấp thủ tục.

Nhiều nhà đầu tư đánh giá cao các ưu đãi về thuế, nhưng ưu đãi trở nên kém hấp dẫn do điều kiện áp dụng phức tạp. Vì vậy, dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 cần làm rõ: Ưu đãi thuế được áp dụng cho toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp hay chỉ áp dụng cho phần phát sinh từ một số hoạt động cụ thể? Có giới hạn ngành nghề, doanh thu hay không? Có cam kết thời gian xử lý hồ sơ ưu đãi không? Ngoài ưu đãi tài khóa, các ưu đãi “phi tài chính” như đất sạch, miễn lệ phí trước bạ, giảm phí hạ tầng, đấu nối hạ tầng (điện - nước - viễn thông) hay hỗ trợ nhân lực chất lượng cao cũng là những “đòn bẩy” thiết thực mà doanh nghiệp rất kỳ vọng.

Các đại biểu dự Hội thảo Cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội thu hút đầu tư và nhà đầu tư chiến lược vào TPHCM trong tình hình mới, do Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp Thành ủy - HĐND - UBND TPHCM tổ chức. Ảnh: QUANG PHÚC

Một trong những vấn đề được cộng đồng nhà đầu tư chiến lược quan tâm sâu sắc là cơ chế chia sẻ rủi ro trong các dự án hợp tác công - tư. Chúng tôi kiến nghị, trong các cơ chế, chính sách bổ sung cần xem xét có mô hình “cơ quan bảo lãnh đầu tư công” hoặc “quỹ chia sẻ rủi ro” cho các dự án lớn. Cơ chế, chính sách bổ sung cũng cần nêu tình huống được chia sẻ rủi ro, như thay đổi pháp luật, thiên tai, biến động thị trường...; tỷ lệ chia sẻ, phương thức thanh toán. Khi doanh nghiệp được đối xử công bằng trong rủi ro thì sẽ sẵn sàng cam kết lâu dài trong lợi ích.

Hiện nay, doanh nghiệp đang gặp lúng túng trong việc áp dụng các chính sách ưu đãi vì chưa có hướng dẫn chi tiết từ các bộ, ngành trung ương. Vì vậy, điều kiện tiên quyết để chính sách phát huy hiệu quả là sự đồng bộ và kịp thời trong hệ thống văn bản hướng dẫn dưới luật. Đặc biệt là việc đảm bảo các cơ chế, chính sách đặc thù của nghị quyết sửa đổi, bổ sung được thực hiện nhanh chóng, kịp thời khi các luật nền tảng (Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư, các luật thuế...) chưa kịp sửa đổi, bổ sung cho đồng bộ.

TPHCM nên xem xét thành lập “hội đồng tư vấn nhà đầu tư chiến lược”, gồm các chuyên gia độc lập, đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Hội đồng này có thể đóng vai trò phản biện chính sách, tham vấn định kỳ với lãnh đạo thành phố và cung cấp những phân tích chuyên sâu về xu thế đầu tư toàn cầu, bài học từ các trung tâm kinh tế tương đồng như Singapore, Thượng Hải (Trung Quốc), Seoul (Hàn Quốc) hay Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất). Đây cũng là cách để chính quyền TPHCM thể hiện tinh thần cầu thị, hợp tác công - tư trong hoạch định chính sách đầu tư chiến lược.

Kỳ vọng cơ chế đủ mạnh để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và người dân bày tỏ kỳ vọng về việc Nghị quyết 98 được “nâng cấp” để TPHCM có điều kiện khai thác tiềm năng, lợi thế, tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu và đóng góp nhiều hơn cho cả nước. - ĐBQH NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng: Tạo điều kiện để TPHCM tận dụng tối đa lợi thế Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM không chỉ mở rộng về không gian, dân số mà đã mang tầm vóc khác hẳn so với thời điểm ban hành Nghị quyết 98; vì vậy cần thiết phải nhanh chóng xem xét, ban hành cơ chế, chính sách mới cho TPHCM. Tôi kỳ vọng nghị quyết sửa đổi sẽ giúp TPHCM tận dụng được tối đa lợi thế để đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. - ThS VŨ SƠN, Viện Nghiên cứu và Tư vấn phát triển vùng, Đại học Kinh tế TPHCM: Mở rộng thẩm quyền cho TPHCM Thực tiễn triển khai Nghị quyết 98 cho thấy TPHCM đã chứng minh rằng, khi được trao quyền, chính quyền đô thị có thể vận hành hiệu quả các cơ chế vượt trội. Vì vậy, quá trình sửa đổi Nghị quyết 98 cần tập trung mạnh vào việc mở rộng thẩm quyền thực chất. Theo tôi, có 2 nội dung cần ưu tiên. Thứ nhất, bổ sung quy chế thành lập Khu thương mại tự do (FTZ) TPHCM, cho phép thành lập xây dựng mạng lưới FTZ kết nối Cái Mép - Cần Giờ - Bàu Bàng. Thứ hai, bổ sung các nội dung về thu hút nhà đầu tư chiến lược, trao quyền cho thành phố được quyết định các điều kiện ưu đãi. Đây là cơ chế nền tảng giúp TPHCM chủ động thu hút các tập đoàn lớn vào các dự án có tác động lan tỏa mạnh, nhất là những dự án mang tính liên kết vùng. Nghị quyết 98 đã thể hiện giá trị của việc trao quyền. Giai đoạn tới, cần tạo không gian thể chế đủ rộng để TPHCM thực sự trở thành “điểm thử” các mô hình phát triển mới, đặc biệt trong thu hút đầu tư chiến lược và phát triển thương mại tự do. - ĐBQH TÔ THỊ BÍCH CHÂU, Đoàn ĐBQH TPHCM: Thu hút doanh nghiệp tư nhân Từ khi Nghị quyết 98 ra đời đã mang lại nhiều thuận lợi để TPHCM có cơ chế phát triển. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ, vì sau khi hợp nhất với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thì TPHCM cần có cơ chế pháp lý mới để vận hành một “cơ thể” rất khổng lồ. Nếu theo nghị quyết cũ thì sẽ không huy động hết được nguồn lực xã hội. Nhiều doanh nghiệp có tiềm năng, muốn đầu tư vào TPHCM thì cần một cơ chế thoáng hơn, rộng hơn. Điều này sẽ thu hút được các doanh nghiệp tư nhân, nguồn đầu tư xã hội sẽ tăng lên, vốn nhà nước sẽ trở thành “vốn mồi”. - PGS-TS NGUYỄN QUỐC DŨNG, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II: Lan tỏa mô hình thể chế đổi mới Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 98, nhiều cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả, thể hiện qua việc triển khai các dự án BOT, PPP trong lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa; hình thành danh mục phát triển đô thị theo hướng TOD dọc các tuyến metro; bố trí vốn cho chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm và ban hành nhiều nghị quyết cụ thể hóa cơ chế đặc thù. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, làm chậm tiến độ và giảm hiệu quả kỳ vọng của các cơ chế, chính sách đặc thù. Do đó, cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết, nhất là về phân cấp, phân quyền, cơ chế ưu đãi đầu tư, bồi thường, tái định cư và cơ chế phát triển TOD… Nếu các giải pháp trên được thực hiện đồng bộ, việc “nâng cấp” Nghị quyết 98 sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút nguồn lực từ xã hội để thành phố đầu tư, phát triển đồng bộ hạ tầng. Điều đó cũng sẽ lan tỏa về mô hình thể chế đổi mới, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước trong phạm vi cả nước.

ANH THƯ - THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH