Tăng cường quan hệ hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 2-12, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì.

Tạo đột phá mới

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá những kết quả hợp tác chính, nổi bật giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; trao đổi một số cơ chế nhằm tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới; chia sẻ một số nội dung về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng sắp tới ở mỗi nước; cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dành cho nhau từ trước đến nay; khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam - Lào. Hai bên đánh giá cao hợp tác quốc phòng - an ninh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục được phát huy và khẳng định là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; hai bên phối hợp tổ chức thành công nhiều dự án, góp phần hỗ trợ Lào tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Hai bên tăng cường phối hợp với Campuchia triển khai kết quả của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng, phối hợp đạt đồng thuận về định hướng phát triển lâu dài, đặt ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ, mang ý nghĩa chiến lược giữa ba nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào. Ảnh: TTXVN

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển, đồng thời cùng chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội; coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hai bên khẳng định tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phối hợp trên mọi lĩnh vực. Trên cơ sở đó, hai nước sẽ xem xét xây dựng các cơ chế hợp tác mới phù hợp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới. Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn lập trường, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Tối 2-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Wattay ở thủ đô Viêng Chăn của Lào, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hướng tới mốc 10 tỷ USD thương mại song phương

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa - giáo dục và khoa học - kỹ thuật giữa hai nước thời gian qua. Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào. Hai nước sẽ triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị cũng như tiềm năng của mỗi nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương để sớm đạt mục tiêu 5 tỷ USD và hướng tới mốc 10 tỷ USD trong thời gian tới; đồng thời ưu tiên xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy mạnh kết nối, trong đó hai bên sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm như dự án đường cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn, thúc đẩy triển khai mô hình Khu công nghiệp Việt Nam - Lào, kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang kinh tế Đông - Tây; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh và kết nối cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, tăng cường bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam - Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Viêng Chăn, hai bên đã ra tuyên bố chung. (Báo SGGP trân trọng giới thiệu và mời xem toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Lào trên www.sggp.org.vn)

TTXVN