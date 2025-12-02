Tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc thăm hữu nghị Đà Nẵng

Theo đó, đoàn tàu huấn luyện ROKS Hansando, Hải quân Hàn Quốc do Chuẩn đô đốc Hong Sang Yong làm Trưởng đoàn bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Đà Nẵng trong 4 ngày.

Tàu huấn luyện ROKS Hansando của Hải quân Hàn Quốc cập cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tàu huấn luyện ROKS Hansando được thiết kế đặc biệt để phục vụ công tác huấn luyện cho các học viên sĩ quan hải quân, có đầy đủ các phòng giảng dạy, không gian thực tập, và các cơ sở vật chất cần thiết. Tàu có khả năng phục vụ sinh hoạt cho khoảng 120 thuyền viên và hơn 300 học viên. Đáng chú ý, tàu còn được trang bị phòng y tế và phòng phẫu thuật hiện đại, có thể đóng vai trò như một tàu cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Trong thời gian ở Đà Nẵng, Chỉ huy và thủy thủ tàu tham gia nhiều hoạt động. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trang thiết bị trên tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ đón tàu có đại diện lãnh đạo Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa Khẩu Cảng Đà Nẵng, Phòng Đối ngoại – Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) và Quân chủng Hải quân.

Chuẩn đô đốc Hong Sang Yong chào đại diện các lực lượng vũ trang TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Hàn Quốc tại TP Đà Nẵng góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với chủ trương thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc được nâng cấp từ tháng 12-2022.

Cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam tham dự lễ đón tàu. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Lễ đón tàu diễn ra tại cảng Tiên Sa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trong thời gian chuyến thăm, đoàn sĩ quan chỉ huy tàu sẽ thực hiện các hoạt động chào xã giao lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Quân khu 5 và Vùng 3 Hải quân; đồng thời trao đổi chuyên môn với lực lượng Hải quân Việt Nam. Bên cạnh đó, đoàn tham gia tham quan văn hóa, du lịch tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, đoàn cũng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật (biểu diễn ca nhạc, võ taekwondo) và tặng quà, dụng cụ học tập cùng đồ lưu niệm cho trẻ em tại Làng Hy Vọng.

XUÂN QUỲNH