Việt Nam - Lào: Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và dự lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, ngày 1-12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone…

Phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương

Tại cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào đang ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Tổng Bí thư Tô Lâm duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Lào. Ảnh: TTXVN

Hai bên nhất trí phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước vào chiều sâu thông qua các cơ chế hợp tác hiện có, các chuyến thăm, trao đổi cấp cao dưới các hình thức linh hoạt, thông tin, nền tảng tư tưởng, chính sách chiến lược; phối hợp chặt chẽ hỗ trợ tổ chức tốt các sự kiện quan trọng của hai nước, trước mắt là Đại hội Đảng mỗi nước, qua đó tiếp tục khẳng định tầm cao mới của quan hệ chính trị Việt Nam - Lào.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường kết nối mạnh mẽ về kinh tế, hạ tầng, ngân hàng - tài chính, du lịch hai nước, triển khai các biện pháp hiệu quả nhằm phấn đấu nâng kim ngạch lên 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo thống nhất thúc đẩy mạnh mẽ, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - kỹ thuật; nhất trí thúc đẩy kết nối về giao thông vận tải năng lượng điện, viễn thông, du lịch; tiếp tục nâng cao chất lượng về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…

Tiếp tục củng cố tin cậy chính trị

Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane, hai nhà lãnh đạo tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hợp tác hết sức chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội hai nước. Hai bên đang triển khai tốt thỏa thuận hợp tác giữa hai Quốc hội; các hoạt động hợp tác giữa các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội được triển khai dưới nhiều hình thức linh hoạt, cả trong khuôn khổ song phương và tại các diễn đàn liên nghị viện khu vực và quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất một số biện pháp tăng cường quan hệ giữa hai Quốc hội, trong đó có tiếp tục trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm... Hai Quốc hội cũng cần thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và thỏa thuận hợp tác giữa hai Chính phủ.

Quốc hội hai nước cần phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát triển khai các thỏa thuận song phương; tăng cường giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư giữa hai nước, đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các doanh nghiệp và địa phương hai nước hợp tác bền vững, cùng có lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone

Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Lào. Hai bên đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành liên quan của hai nước đã phối hợp, thúc đẩy hoàn thành một số dự án tiêu biểu, mang dấu ấn quan trọng nhân dịp chuyến thăm này như đưa vào sử dụng Công viên hữu nghị Việt - Lào tại thủ đô Vientiane; lễ khánh thành Bệnh viện Hữu nghị tại tỉnh Hủa Phăn.

Tổng Bí thư đề nghị hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao trên tất cả các kênh, tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào diễn ra ngay sau cuộc gặp cấp cao hai Đảng vào ngày 2-12 để triển khai kết quả hội đàm cấp cao và những thỏa thuận cấp cao giữa hai nước.

Với việc hợp tác quốc phòng - an ninh là lĩnh vực hợp tác trụ cột, bắt nguồn từ yếu tố tự nhiên giữa hai nước láng giềng núi liền núi, sông liền sông và cùng chung mục tiêu, lợi ích xây dựng đất nước hòa bình, ổn định, Tổng Bí thư đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác trụ cột này, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, bảo vệ và làm tốt công tác biên giới…

Trưa 1-12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao tặng Tổng Bí thư Tô Lâm Huân chương Vàng quốc gia. Đây là huân chương cao quý nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tặng Tổng Bí thư Tô Lâm đã có công lao to lớn góp phần quan trọng trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam. Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và hành chính quốc gia Lào…

TTXVN