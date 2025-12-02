Tổng Bí thư Tô Lâm thăm các nguyên lãnh đạo Lào

Ngày 2-12, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tại thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm đã thăm, chúc sức khỏe nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone và nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ phấn khởi và vinh dự được gặp lại Tổng Bí thư Tô Lâm, người bạn gần gũi, thân thiết của nhân dân Lào nhân chuyến công tác quan trọng tại Lào. Chuyến thăm diễn ra trong không khí đất nước Lào hân hoan kỷ niệm 50 năm Quốc khánh, 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane, là niềm động viên to lớn đối với Lào và cũng là sự kế thừa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai nước và lãnh đạo hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Ảnh: TTXVN

Các nguyên lãnh đạo cho biết luôn dõi theo và tự hào về những thành tựu phát triển mọi mặt của Việt Nam với tốc độ phát triển kinh tế hàng đầu Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), vị trí, vai trò của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế, thể hiện sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí cho biết luôn quan tâm đến tình hình hợp tác giữa Lào và Việt Nam, vui mừng khi thấy quan hệ hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ, những dự án mang tính chiến lược đang tiếp tục được triển khai. Nhân dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào trân trọng gửi lời thăm hỏi thân thiết đến các đồng chí nguyên lãnh đạo và lãnh đạo Việt Nam; mong muốn lãnh đạo cấp cao hai nước tiếp tục kế thừa truyền thống để ngày càng vun đắp cho quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone. Ảnh:TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động được gặp lại các đồng chí nguyên lãnh đạo, những người bạn thân thiết luôn gắn bó với Việt Nam, luôn dành tình cảm và sự ủng hộ trước sau như một đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, có nhiều đóng góp cho quan hệ hai nước trong mọi hoàn cảnh. Tổng Bí thư cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào luôn quan tâm theo dõi sự phát triển của Việt Nam và tình cảm dành cho các thế hệ lãnh đạo Việt Nam. Tổng Bí thư chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn đánh giá cao những kết quả to lớn mà Lào đạt được trong 50 năm xây dựng đất nước và 40 năm đổi mới; trân trọng những đóng góp quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Lào sẽ tổ chức thành công Đại hội XII và tiếp tục phát triển phồn vinh. Tổng Bí thư chia sẻ ấn tượng về sự đoàn kết trong nhân dân, sự sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự mạnh mẽ của lực lượng vũ trang khi được tận mắt chứng kiến lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ trong chuyến thăm lần này, hai bên đã thống nhất nâng tầm quan hệ Việt Nam – Lào lên mức “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, thể hiện tầm nhìn chung và lợi ích chiến lược đan xen, định hướng đồng hành lâu dài vì sự tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit. Ảnh: TTXVN

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào nhấn mạnh, Việt Nam luôn là người bạn trước sau như một, sát cánh cùng Lào trong những giai đoạn khó khăn nhất cũng như trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay. Hai đồng chí bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào nhấn mạnh sẽ luôn lưu giữ những kỷ niệm và tình cảm thân tình nhất với đất nước, con người Việt Nam, đồng thời mong muốn các thế hệ lãnh đạo kế tiếp sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đặc biệt này, không ngừng nâng cao hiệu quả hợp tác và triển khai các hiệp định, thỏa thuận song phương; đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục, tuyên truyền cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống quan hệ gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachit. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những đánh giá, tình cảm và đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên cao nhất cho việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào; cam kết cùng Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, nhất là các định hướng chiến lược trong hợp tác kinh tế, quốc phòng - an ninh, văn hoá, giáo dục và kết nối hạ tầng và những nội dung mới vừa đạt được sau cuộc hội đàm cấp cao.

Tổng Bí thư thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào về cuộc họp cấp cao giữa hai Đảng sẽ diễn ra chiều 2-12 và ngay sau đó, hai nước sẽ tổ chức họp Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào vào sáng 3-12 để triển khai những kết quả đạt được của cuộc hội đàm cấp cao, tin tưởng hai nước hoàn toàn có cơ sở để thúc đẩy quan hệ tốt đẹp hơn, nâng kim ngạch thương mại lên 5 tỷ USD trong tương lai gần và hướng tới 10 tỷ USD trong thời gian tới; nhất trí gắn kết chiến lược, kết nối hạ tầng giao thông, đường không, đường sắt, đường biển; kết nối năng lượng, nhất là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; đẩy mạnh công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo Lào tiếp tục dành sự quan tâm, đóng góp và chia sẻ kinh nghiệm quý báu cho việc tăng cường quan hệ giữa hai nước; chúc các đồng chí và gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và trân trọng mời các đồng chí sang thăm, nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Theo TTXVN