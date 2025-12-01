Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Chiều tối 1-12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, chiều tối 1-12, tại Thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Tại buổi gặp gỡ, báo cáo tóm tắt về quan hệ hợp tác hai nước, tình hình cộng đồng và hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Lào, việc thực hiện nhiệm vụ của Đại sứ quán, các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết, mối quan hệ hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào đang phát triển tốt đẹp. Quan hệ chính trị được tăng cường, ngày càng đi vào chiều sâu, gắn bó, tin cậy, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được duy trì, khẳng định là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư chuyển biến tích cực, chất lượng, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Hợp tác về văn hóa, giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng. Hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, đoàn thể và địa phương hai nước tiếp tục được triển khai thực chất, hiệu quả. Công tác đối ngoại nhân dân được chú trọng, các hoạt động giao lưu nhân dân diễn ra sôi nổi, thắt chặt thêm tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Trong những năm qua, Đại sứ quán đã nỗ lực làm tốt công tác tham mưu với trong nước, làm cầu nối giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức đoàn thể, triển khai các nhiệm vụ cụ thể, góp phần vào việc tiếp tục củng cố vững chắc mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, đưa hợp tác hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn trên tất cả các lĩnh vực.

Cộng đồng người Việt Nam luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành luật pháp và có quan hệ tốt với chính quyền, nhân dân sở tại. Hệ thống các trường học của cộng đồng từ mẫu giáo đến trung học phổ thông thường xuyên được quan tâm, phát triển. Công tác giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam được coi trọng. Công tác tôn giáo, tín ngưỡng trong cộng đồng cũng được quan tâm hỗ trợ, triển khai. Đại sứ quán đã chỉ đạo, hỗ trợ góp phần kết nối các doanh nghiệp với nhau, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Lào, góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện đời sống cho người dân Lào vùng dự án, đóng góp cho ngân sách Nhà nước Lào và làm tốt công tác an sinh xã hội tại địa bàn…

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào lần này của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra đúng vào dịp Lào kỷ niệm 50 năm Quốc khánh - một dấu mốc trọng đại trong lịch sử phát triển của đất nước Triệu Voi. Trong khuôn khổ chuyến thăm, lãnh đạo hai nước đã có các cuộc hội đàm, hội kiến trao đổi sâu rộng, rất hiệu quả; đã nhất trí nâng quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm mức mới: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", thể hiện tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì sự phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Thông tin tới bà con về tình hình trong nước, Tổng Bí thư cho biết, mặc dù phải chịu nhiều tác động từ tình hình thế giới và thiên tai bão, lũ trong năm qua, nhưng với nỗ lực kiên trì phấn đấu và sự đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam vẫn giữ sự ổn định và phát triển.

Sau khi nghe báo cáo của đồng chí Đại sứ và các ý kiến phát biểu tại buổi gặp gỡ, Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi biết cộng đồng người Việt Nam tại Lào luôn đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong công việc; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chấp hành tốt pháp luật Lào, hòa nhập với cộng đồng địa phương, được bạn bè Lào quý mến và tin tưởng; là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa hai dân tộc, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, đáng quý, đáng trân trọng là bà con luôn hướng về quê hương, đất nước, các cháu thiếu nhi Việt Nam sinh ra và lớn lên tại Lào vẫn được học tiếng Việt, hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa Việt Nam.

Khẳng định đồng bào ta ở nước ngoài luôn là bộ phận gắn bó máu thịt, không thể tách rời của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư nêu rõ, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ kiều bào đầu tư, học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp, giảng dạy tiếng Việt, chuyển giao tri thức và tham gia các hoạt động văn hóa, đối ngoại nhân dân. Tổng Bí thư tin tưởng cộng đồng người Việt tại Lào tiếp tục phát triển, ngày càng ổn định, hòa nhập, tiếp tục là cầu nối vững chắc và trực tiếp vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào; các hội đoàn tiếp tục phát huy vai trò kết nối kiều bào để tạo dựng một cộng đồng gắn kết, cùng kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào. Ảnh: THỐNG NHẤT/TTXVN

Tổng Bí thư đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực của tập thể và từng cá nhân cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đã khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại mà Đảng, Nhà nước giao phó; đồng thời khẳng định tin tưởng Đại sứ quán, các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt Nam tại Lào phát huy truyền thống tốt đẹp, đoàn kết nội bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cầu nối vững chắc trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Tổng Bí thư đề nghị, Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào tiếp tục nâng cao vai trò tham mưu, nắm bắt kịp thời các chính sách, định hướng phát triển của Đảng và Nhà nước Lào để có những đề xuất, kiến nghị phù hợp, hiệu quả; đẩy mạnh công tác ngoại giao, đa dạng hóa các kênh giao lưu với các cơ quan, địa phương của Lào; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân, tạo sự đồng thuận sâu rộng trong xã hội Lào về quan hệ hữu nghị với Việt Nam. Các cơ quan cần tạo điều kiện tốt nhất để thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước; hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại Lào; đồng thời giúp doanh nghiệp Lào tiếp cận thị trường Việt Nam; chăm lo hơn nữa đời sống cộng đồng người Việt Nam tại Lào; tăng cường công tác bảo hộ công dân, hỗ trợ đồng bào trong học tập, lao động, kinh doanh hợp pháp; phối hợp với cộng đồng duy trì các hoạt động văn hóa, giáo dục tiếng Việt cho thế hệ trẻ…

Theo TTXVN