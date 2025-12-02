Việt Nam - Cuba sát cánh bên nhau, tăng cường đoàn kết

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và Tổng lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada cùng các đại biểu tại lễ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM khẳng định, sự kiện kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba không chỉ để ghi dấu mốc lịch sử trọng đại, mà còn là dịp đặc biệt cùng ôn lại mối quan hệ hữu nghị thủy chung, mẫu mực và hiếm có giữa hai dân tộc ở hai bán cầu. Trong năm 2025, Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba, hai nước đã tăng cường và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị thông qua các hoạt động giao lưu, tiếp xúc cấp cao thường xuyên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh:VIỆT DŨNG

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, đồng hành với nhân dân Cuba, vừa qua Việt Nam đã phát động phong trào “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” - chiến dịch vận động ủng hộ Cuba trên phạm vi toàn quốc kéo dài trong 65 ngày.

Chỉ sau 20 ngày phát động, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Cuba đến Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng gần 385 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba. Đến thời điểm kết thúc chiến dịch, tổng số tiền huy động được là hơn 610 tỷ đồng, gấp nhiều lần mục tiêu ban đầu. Thành quả đầy ý nghĩa này là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh:VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước tiếp tục sát cánh bên nhau, tăng cường đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm và đẩy mạnh hợp tác vì sự phát triển thịnh vượng chung. Trên nền tảng đó, TPHCM tự hào là lực lượng tiên phong đi đầu, tích cực thắt chặt quan hệ với Cuba. Đến nay, Thành phố đã ký các thỏa thuận hợp tác hữu nghị với tỉnh Santiago de Cuba, tỉnh Artemisa, Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Y tế Cuba.

Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về vận động ủng hộ nhân dân Cuba anh em, với tinh thần “tương thân tương ái”, sau 60 ngày vận động, TPHCM đã huy động được gần 13 tỷ đồng. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, với nền tảng vững chắc được xây đắp suốt 65 năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Cuba nói chung, giữa TPHCM và Cuba nói riêng, sẽ ngày càng bền chặt, thắm tình đồng chí, anh em.

Điểm lại tình cảm sâu nặng giữa Việt Nam và Cuba, Tổng lãnh sự Cuba tại TPHCM Ariadne Feo Labrada cho rằng trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước đã duy trì một mối quan hệ mẫu mực trong quan hệ quốc tế, không ngừng vun đắp qua nhiều thế hệ tình hữu nghị đặc biệt, tinh thần anh em và sự ủng hộ lẫn nhau trên mọi lĩnh vực mà không hề bị chi phối bởi bất kỳ lợi ích địa chính trị nào.

Tổng lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh:VIỆT DŨNG

Tổng lãnh sự Cuba Ariadne Feo Labrada trân trọng cảm ơn tất cả các khoản đóng góp và sự hỗ trợ mà Cuba đã nhận được từ nhân dân Việt Nam, đặc biệt là từ TPHCM, dành cho chương trình quốc gia do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai và chương trình "Mặt trời không biên giới" do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam Cuba TPHCM tổ chức.

Tổng lãnh sự Cuba bày tỏ lòng biết ơn đối với các thế hệ lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân dân hai nước đã góp phần xây dựng và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba suốt 65 năm qua; cam kết tiếp tục thúc đẩy quan hệ chính trị, kinh tế và hợp tác giữa hai nước.

PHƯƠNG NAM