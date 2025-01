Sức mua hàng tết tăng dần

Khách mua đông, nhiều ưu đãi

Hơn 2 tuần nữa đến tết nên sức mua đang tăng dần, nhiều người dân bắt đầu mua sắm tết, dọn dẹp nhà cửa. Số khác “ăn tết sớm” để về quê hoặc đi du lịch cùng người thân. Chị Lê Thị Ngọc, ở đường Nguyễn Thị Nhỏ (quận 6, TPHCM) cho hay, vừa mua thêm vài ký nho khô, bánh kẹo, một ít hạt (dưa, điều…) làm quà biếu tết người thân ở quê nhà An Giang. “Cận tết, siêu thị nào cũng nhộn nhịp khách đến mua sắm và đông nhất thường vào buổi trưa hoặc chiều tối”, chị Ngọc nói.

Người tiêu dùng chọn mua mứt tết, bánh kẹo các loại, trưa 9-1 tại chợ Bình Tây (quận 6, TPHCM). Ảnh: GIA HÂN

Tính đến chiều 9-1, sức mua tại chuỗi siêu thị bán lẻ trực thuộc Tập đoàn Central Retail Việt Nam (GO, BigC, Tops Market…) tăng từ 20%-30% so với ngày bình thường và tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm mặt hàng quà biếu, tặng dịp tết gồm trà, bánh kẹo, bia, nước ngọt… được khách quan tâm nhiều. Khoảng 10.000 sản phẩm hàng tiêu dùng nhanh được hệ thống “khóa giá”, không tăng giá bán dịp tết. Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam cho biết, sức mua vài ngày nay tăng đáng kể, người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu mạnh tay hơn.

Theo Saigon Co.op, chương trình “Đến Co.op chở tết về” đã thu hút hàng triệu lượt khách hàng đến tham quan, mua sắm. Ngoài nhóm hàng thực phẩm, tiêu dùng nhanh (bánh chưng, bánh tét, giò chả, lạp xưởng…), người mua cũng quan tâm đến các mặt hàng quần áo, thời trang, mỹ phẩm… Bên cạnh đó, giỏ quà tết với mức giá phải chăng, gồm nhiều đặc sản vùng miền cũng được khách đặt mua.

Thông tin từ hệ thống MM Mega Market, sức mua đang diễn ra đúng dự đoán với mức tăng từ 10%-15% so với cùng kỳ và tăng 20%-25% so với ngày bình thường. Nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu tiếp tục được khách mua nhiều. Trưa 9-1, tại MM Mega Market An Phú, TP Thủ Đức, người dân đến tham quan, mua sắm tăng mạnh. Gian hàng kẹo, bánh, mứt tết, đồ trang trí tết… tập trung khá đông khách. Ở một số chợ như Bình Tây (quận 6), An Đông (quận 5)… cũng đón lượng khách tăng hơn so với ngày bình thường, bao gồm cả bạn hàng ở tỉnh cũng như nhóm khách lẻ, du khách quốc tế tham quan kết hợp mua sắm. Phản ánh từ một số tiểu thương, mặc dù sức mua chưa được như kỳ vọng, nhưng đã có không khí mua sắm tết.

Duy trì giá tốt xuyên Tết Ất Tỵ

Góp phần hỗ trợ sức mua cho thị trường tiêu dùng “khủng” hơn 10 triệu dân tại TPHCM, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã chuẩn bị sẵn nguồn hàng từ nhiều tháng trước đó. Đồng thời, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch bình ổn thị trường giai đoạn trước, trong và sau tết. Mục tiêu hướng đến tất cả người tiêu dùng, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn đều có cơ hội vui sắm tết giá mềm.

Khách hàng chọn mua bánh kẹo tết tại một siêu thị ở TP Thủ Đức, TPHCM trưa 9-1. Ảnh: GIA HÂN

Bà Phạm Thị Huân, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thực phẩm Ba Huân cho hay, đơn vị đã tăng nguồn cung khoảng 10% so với tết 2024, nhưng mức giá bán vẫn ổn định, hỗ trợ người mua. Song song đó, công ty cũng phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương TPHCM tham gia chương trình bình ổn giá, bán hàng bình ổn lưu động cho người dân, công nhân tại các khu chế xuất, khu công nghiệp…

Dịp tết này, Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (Vissan) cung ứng khoảng 930 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 5% so với tết năm 2024 và 3.700 tấn thực phẩm chế biến, tăng 8% so với cùng kỳ. Thêm nữa, công ty cũng dự trữ từ 10%-20% sản lượng hàng hóa, nhằm sẵn sàng ứng phó các trường hợp thiếu hụt nguồn cung đột biến. Riêng khoảng thời gian từ ngày 26-1 đến 28-1 (tức từ ngày 27 đến 29 tháng Chạp), Vissan áp dụng chương trình giảm giá sâu, lên đến 30%, dành cho khách hàng mua sắm tết muộn.

Đánh giá chung từ các siêu thị, chợ truyền thống…, người tiêu dùng có xu hướng ăn tết “gọn, nhẹ”, quan tâm đến chất lượng sản phẩm thay vì tập trung vào số lượng. Do đó, các doanh nghiệp cũng cho ra thị trường các dòng sản phẩm vì sức khỏe, bổ dưỡng cho người tiêu dùng như trứng gà thảo mộc, heo thảo mộc, mứt sâm… Nhìn chung, các mặt hàng này được cải tiến, phù hợp khẩu vị người dùng, giá bán ra thị trường được duy trì ổn định để khách hàng dễ tiếp cận.

Theo ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố chuẩn bị nguồn hàng khoảng 23.000 tỷ đồng phục vụ thị trường tiêu dùng dịp trước, trong và sau tết, trong đó có khoảng 10.000 tỷ đồng chuẩn bị hàng bình ổn thị trường. Thêm nữa, sở cũng phối hợp với các đơn vị tổ chức bán hàng lưu động bình ổn giá tại nhiều quận, huyện để mọi người đều có cơ hội sắm tết. “Bên cạnh nguồn hàng dồi dào, hoạt động kiểm tra, kiểm soát giá cả, chất lượng hàng hóa cũng được sở phối hợp cùng các doanh nghiệp, cơ quan chuyên trách thực hiện thường xuyên, liên tục…”, ông Nguyễn Nguyên Phương cho hay.

THI HỒNG