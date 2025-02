Sức mua sắm tết qua kênh truyền thống tăng chậm

Cung ứng hàng xuyên tết

Ngày 2-2 (mùng 5 tết), các siêu thị cho biết đã tăng cường một số mặt hàng đặc thù phục vụ phong tục đầu năm mới như mâm ngũ quả, gà sống, thịt heo quay, cá lóc nướng, hoa tươi… Hệ thống Satra, Saigon Co.op, MM Mega Market, GO!, BigC… thông tin, hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng khá dồi dào. Phần đông siêu thị từ mùng 6 tết sẽ bán như ngày bình thường. Hiện tại, các siêu thị vẫn tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi, giảm giá đầu xuân.

Theo các chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM như Hóc Môn, Bình Điền, lượng hàng về chợ từ mùng 1 tết đến nay đạt khoảng 700 tấn/ngày đêm, tương đương 30% so với ngày bình thường. Hiện tại, lượng hàng đủ sức cung ứng cho thị trường TPHCM cũng như một số địa phương giáp ranh.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống, hàng hóa khá dồi dào, tiểu thương mở bán trở lại đông hơn. Người tiêu dùng tập trung vào nhóm hàng thiết yếu như rau củ quả, thịt gia súc, gia cầm các loại. Thịt heo mảnh giá từ 85.000-95.000 đồng/kg, sườn non từ 155.000-160.000 đồng/kg…

Theo Sở Công thương TPHCM, sức mua sắm tết tại các kênh phân phối hiện đại tăng từ 15%-20% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 1-2025 trên địa bàn TPHCM đạt hơn 53.700 tỷ đồng, tăng 11,4% so với năm trước. Sở tiếp tục vận động các hệ thống phân phối trên địa bàn TP hoạt động liên tục trước, trong, sau tết, đáp ứng nhu cầu mua sắm xuyên tết của người dân. Chính vì vậy, người dân giảm nhu cầu tích trữ trước tết. Kênh mua sắm dịp tết tại chợ, cửa hàng tạp hóa... sức mua tăng chậm. Lượng hàng tết lưu thông qua 3 chợ đầu mối năm nay tuy tăng 70%-80% so với ngày thường nhưng giảm 10%-15 % so với cùng thời điểm tết năm 2024. Trong khi đó, sức mua tại kênh phân phối hiện đại tăng mạnh, 100%-120% so ngày thường, tăng 15% - 20% so với cùng thời điểm năm 2024. Kênh thương mại điện tử tiếp tục đà tăng trưởng 45 - 50%/năm.

Đón hàng triệu lượt khách du xuân

Sở Du lịch TPHCM cho biết, tính chung cả kỳ nghỉ tết, TPHCM đón trên 2 triệu lượt khách, công suất phòng đạt khoảng 65%, tăng 44,4% so với cùng kỳ. Doanh thu 7.690 tỷ đồng, tăng 17,4% so với năm trước. Các doanh nghiệp lữ hành đã ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới với mức giá cạnh tranh và chính sách ưu đãi. Một số sản phẩm du lịch mới như: Du xuân Thủ Đức; Xuân về trên Bến Bình Đông; Ăn tết cùng người nổi tiếng, Tour xe đạp - Ngày bình yên trên vùng Đất Thép…

Người dân, du khách xin chữ ông đồ tại một điểm du lịch ở TPHCM. Ảnh: THÂN THƯƠNG

Theo Lữ hành Saigontourist, tết này hệ thống phục vụ hơn 20.000 lượt khách. Công ty Du lịch Việt phục vụ khoảng 10.000 khách hàng vui chơi trong nước và “xuất ngoại” đến với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, các nước châu Âu… Bên cạnh đó, khách hàng Vietravel năm nay sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn để trải nghiệm các tour cao cấp, nghỉ dưỡng tại các khu resort sang trọng hoặc tham gia các hành trình được thiết kế riêng biệt, độc quyền.

Kỳ nghỉ tết kéo dài 9 ngày nên người dân có xu hướng đi bằng ô tô đến các địa phương lân cận với TPHCM bằng đường cao tốc hoặc bằng tàu hỏa... Tết năm nay, do vé máy bay nội địa tăng cao nên nhiều du khách chọn du lịch ra nước ngoài, đến các nước có giá tour cạnh tranh như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Ngành du lịch Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ với ước tính 12,5 triệu lượt khách nội địa, tăng khoảng 19% so với cùng kỳ năm trước. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam công suất phòng tại nhiều địa phương đạt mức cao trong các ngày cao điểm, lượng khách quốc tế cũng gia tăng đáng kể nhờ các chính sách thị thực thuận lợi và hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả. Tại các địa phương trọng điểm, hoạt động du lịch diễn ra sôi động. TPHCM dẫn đầu cả nước với 2,1 triệu lượt khách, tổng thu 7.690 tỷ đồng. Hà Nội đón 1 triệu lượt khách, tổng thu 3.530 tỷ đồng; Quảng Ninh ghi nhận 969.000 lượt khách, tổng thu 2.665 tỷ đồng, tăng 71%...

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Tây Ninh, so với cùng kỳ năm 2024, lượng khách du lịch đến tăng gấp đôi và doanh thu du lịch trong tháng 1-2025 đạt 473 tỷ đồng, tăng 205% so với cùng kỳ năm trước. Bà Trần Thị Hoài Trâm, Giám đốc Sở Du lịch TP Huế cho biết, từ ngày 25-1 đến ngày 2-2, lượng khách đến TP Huế đạt 150.342 lượt, doanh thu từ du lịch ước đạt 245 tỷ đồng, tăng 48,48% so với cùng kỳ. Tại TP Đà Nẵng, dù tiết trời lạnh, nhiều người dân, du khách vẫn nô nức du xuân, lễ chùa. Theo Sở Du lịch TP Đà Nẵng, lượng khách ước đạt hơn 469.000 lượt, doanh thu khoảng 1.887 tỷ đồng, tăng 19,4%. Tại Hội An, Quảng Nam năm nay, lượng khách đạt gần 400.000 lượt, tăng 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 157.000 lượt, tăng 40% so với cùng kỳ. Công suất sử dụng phòng các khách sạn hạng 4-5 sao ước đạt 90 - 95%, các khách sạn khu vực ven biển ước đạt khoảng 70%. TP Cần Thơ, đường hoa nghệ thuật Xuân Ất Tỵ 2025 trên đường Võ Văn Tần - Nguyễn Thái Học được xem là điểm nhấn của thành phố trung tâm vùng ĐBSCL. Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Phó Giám đốc Làng du lịch Mỹ Khánh (TP Cần Thơ), mỗi ngày khu du lịch đón hàng ngàn khách đến tham quan vui xuân. Điểm nổi bật của Làng du lịch là đã tạo dựng không gian chợ nổi với hơn 10.000 chậu hoa xuân, cùng khoảng 40 ghe bầu, xuồng chở đầy hoa trái tạo nên một chợ nổi hoa đầy màu sắc. Ở tỉnh Đồng Tháp, theo ông Nguyễn Đăng Định, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Sa Đéc, từ 26 tháng Chạp đến mùng 4 tết, lượng khách đến tham quan Làng hoa Sa Đéc đạt gần 63.000 lượt khách, doanh thu ước đạt trên 25 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ.

