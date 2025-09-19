Suntory PepsiCo Việt Nam: Tiên phong thúc đẩy sử dụng bao bì bền vững

Suntory PepsiCo Việt Nam tích cực theo đuổi sử dụng bao bì bền vững, triển khai giải pháp từ đổi mới thiết kế, tăng nhựa tái sinh đến thu gom và lan tỏa ý thức môi trường.

Suntory PepsiCo Việt Nam nhận giải thưởng “Ngôi sao xanh” với những sáng kiến và hành động tiên phong trong kiến tạo giải pháp sản xuất, kinh doanh bền vững

Chiến lược phát triển bao bì bền vững: Từ cam kết đến hành động

Là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, Suntory PepsiCo xác định bao bì bền vững là trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững và đã triển khai đồng bộ chiến lược dựa trên bốn mục tiêu cốt lõi: giảm sử dụng nhựa nguyên sinh, tăng cường sử dụng nhựa tái sinh (rPET) cho bao bì, thiết kế bao bì có khả năng tái chế hoặc tái sử dụng, và nâng cao hiệu quả thu gom thông qua giáo dục cộng đồng.

Với mục tiêu giảm lượng nhựa nguyên sinh sử dụng, năm 2022, Suntory PepsiCo ra mắt chai Aquafina với bao bì có trọng lượng nhẹ nhất trong hệ thống PepsiCo toàn cầu, góp phần cắt giảm đáng kể lượng nhựa nguyên sinh đầu vào, giảm hơn 5.700 tấn nhựa nguyên sinh trong riêng năm 2023, tương đương giảm gần 23.000 tấn khí CO₂ phát thải ra môi trường trong năm.

Cùng năm, Suntory PepsiCo trở thành doanh nghiệp nước giải khát đầu tiên tại Việt Nam ra mắt Pepsi với bao bì 100% nhựa tái sinh (rPET). Đây vừa là bước tiến trong đổi mới vật liệu, vừa thể hiện thông điệp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, với danh mục sản phẩm rPET ngày càng mở rộng, khẳng định cam kết giảm nhựa nguyên sinh đầu vào.

Chai Pepsi 100% rPET (100% nhựa tái sinh)

Công ty đẩy mạnh cải tiến bao bì theo hướng dễ tái chế, phân hủy hoặc tái sử dụng, từ việc loại bỏ nhãn không tái chế, thay thế seal nắp chai khó phân hủy đến xử lý vật liệu trong hệ thống Bag-in-Box, góp phần đặt nền móng cho những chuẩn mực mới về bao bì bền vững trong ngành.

Đến nay, hơn 90% bao bì của Suntory PepsiCo có thể tái chế, tái sử dụng hoặc phân hủy sinh học – thể hiện quyết tâm đồng hành cùng Chính phủ trong lời kêu gọi giảm tối đa nhựa sử dụng một lần.

Bao bì sau tiêu dùng: Bài toán được giải bằng sự đồng hành, hợp tác

Suntory PepsiCo còn là một trong những doanh nghiệp tiên phong thực hiện trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất với nâng cao hiệu quả hệ thống thu gom và phân loại, tái chế bao bì. Công ty là một trong những đồng sáng lập Liên minh Tái chế Bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), nhằm thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn bằng cách làm cho hoạt động thu gom và tái chế trở nên dễ tiếp cận, hiệu quả và bền vững hơn.

Thông tin về khả năng tái chế được in trực tiếp trên bao bì, giúp người tiêu dùng lựa chọn dễ dàng hơn. Đồng thời, công ty còn hỗ trợ lực lượng thu gom ve chai phi chính thức qua các khóa tập huấn về phân loại, xử lý rác và an toàn lao động, vừa nâng cao hiệu quả tái chế vừa cải thiện sinh kế bền vững.

Chạm đến thế hệ trẻ – gieo mầm tư duy bền vững

Suntory PepsiCo cũng đặt mục tiêu thay đổi hành vi người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ thông qua phối hợp tổ chức các khóa tập huấn về phân loại rác tại nguồn, giới thiệu kiến thức về vòng đời của bao bì nhựa và thực hành tái chế. Trong hơn 30 năm đồng hành cùng Việt Nam, Suntory PepsiCo đã không ngừng nỗ lực đổi mới và phát triển vì một tương lai bền vững.

Suntory PepsiCo liên tiếp được vinh danh với nhiều giải thưởng uy tín như “Doanh nghiệp phát triển bền vững khu vực Châu Á” tại ACES Awards (Malaysia), “Education Equality and Access Award” tại ESG Business Awards (Singapore) cho chương trình Mizuiku, cùng các ghi nhận từ AmCham và tháng 8 vừa qua, công ty tiếp tục được vinh danh là “Ngôi sao xanh” tại sự kiện Phát triển bền vững 2025 do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức. Những thành tựu này không chỉ ghi nhận nỗ lực bền bỉ mà còn khẳng định vai trò tiên phong của công ty trong hành trình kiến tạo tương lai xanh tại Việt Nam.

