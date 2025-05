Syngenta tiếp tục vào tốp bảng xếp hạng nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025

Syngenta tự hào là một trong 25 công ty được vinh danh trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam™ 2025 (Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam 2025) ở Hạng mục doanh nghiệp Vừa. Đây là bảng xếp hạng uy tín do Great Place To Work®, cơ quan toàn cầu về văn hóa nơi làm việc công bố.