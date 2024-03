Tài xế container lạng lách, tông vào xe công an trên đường cao tốc

Sáng 12-3, Công an thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) cho biết, đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1994, trú xã Thuỵ Ninh, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Lái xe Nguyễn Văn Thành và phương tiện vi phạm

Trước đó, khoảng 10 giờ 15 ngày 11-3, tại nút giao Nghi Sơn thuộc đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, địa phận xã Tân Trường (thị xã Nghi Sơn), Tổ 3, Đội 4, Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Lúc này, tổ công tác phát hiện xe đầu kéo BKS 15C-209.32 kéo theo rơ moóc 15R-113.71 do Nguyễn Văn Thành điều khiển đi vào đường có biển báo “cấm đi vào”.

Ngay khi phát hiện phương tiện vi phạm, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện, tuy nhiên tài xế Nguyễn Văn Thành không chấp hành mà tăng ga lách qua tổ công tác bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng xe ô tô tuần tra truy đuổi.

Khi đi đến Km 369+200 đường cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu thuộc địa phận xã Phú Sơn (thị xã Nghi Sơn), xe tuần tra vượt lên phía trước xe container và ra hiệu lệnh dừng xe. Lúc này, Thành tiếp tục điều khiển xe container tông thẳng vào phía sau xe tuần tra của tổ công tác, rất may không có người bị thương nhưng phần đuôi xe tuần tra bị hư hỏng.

Tin liên quan Khởi tố người đàn ông tông xe vào công an đang làm nhiệm vụ

DUY CƯỜNG