Khởi tố người đàn ông tông xe vào công an đang làm nhiệm vụ

Ngày 10-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Thanh Triều (54 tuổi, ngụ ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Như Báo SGGP đã đưa tin ngày 10-3, theo điều tra ban đầu, lúc 12 giờ 20 phút ngày 8-3, Công an xã Bình Tân, huyện Gò Công Tây nhận được tin báo của người dân về tình trạng có nhiều xe ben, xe tải chở đất quá tải trọng vận chuyển trên tuyến đường giao thông nông thôn.

Lúc này, tổ công tác do Trung úy Phan Quang Minh, Công an xã Bình Tân làm tổ trưởng đã đến tuyến đường Sáu Quang kiểm tra phát hiện một xe ben do tài xế Dương Chí Trung (19 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây) đang chạy trên đường nghi vấn quá tải trọng nên đã ra hiệu dừng kiểm tra.

Tại đây tổ công tác yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ xe, lúc này, ông Trần Thanh Triều (54 tuổi, ngụ xã Long Bình, huyện Gò Công Tây) chạy xe máy đến hiện trường và leo lên xe ben lái xe chạy và hất đổ đất xuống mặt đường.

Tổ công tác yêu cầu ông Triều ngưng hành vi vi phạm nhưng ông Triều không chấp hành và lái xe chạy thẳng về phía trước tông thẳng vào hướng của Trung úy Minh đang đứng làm nhiệm vụ khiến anh ngã xuống.

Ông Triều tiếp tục lái xe tông vào xe máy cá nhân của tổ công tác làm hư hỏng xe của tổ công tác. Sau đó, xe ben của ông Triều bị lao xuống mặt ruộng và ngừng lại.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng huyện Gò Công Tây đến hiện trường lập biên bản vụ việc, yêu cầu ông Triều hốt đất trên mặt đường lên xe. Đồng thời kiểm tra tải trọng và tạm giữ chiếc xe ben vi phạm.