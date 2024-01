Tạm giữ các đối tượng cưa hạ trái phép 31 cây gỗ

Sau khi công an bắt quả tang 2 đối tượng khai thác gỗ trái phép, 3 đối tượng còn lại trong nhóm đã ra đầu thú.

Đinh Lươp và Đinh HDim cùng tang vật. Ảnh: Công an Gia Lai



Ngày 19-1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kông Chro đang tạm giữ 5 đối tượng để điều tra hành vi "Khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép".

5 đối tượng gồm Đinh Lươp, Đinh HDim (cùng 18 tuổi), Đinh Hiưp (21 tuổi), Đinh In (27 tuổi) và Đinh N (15 tuổi, cùng trú xã Chư Krêy, huyện Kông Chro).

Trước đó, qua công tác trinh sát, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phối hợp Công an huyện Kông Chro phát hiện, bắt quả tang Lươp và Hdim đang có hành vi khai thác, vận chuyển gỗ trái phép tại tiểu khu 733 (do UBND xã Chư Krêy quản lý).

Tại hiện trường, phát hiện 35 cây gỗ có đường kính gốc từ 25cm đến 60cm bị cắt hạ, cưa xẻ. Gỗ được đưa khỏi hiện trường.

Sau khi được vận động, 3 đối tượng còn lại liên quan vụ cưa hạ gỗ trái phép đã ra đầu thú.

HỮU PHÚC