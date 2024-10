Tạm giữ hơn 300 xe máy, xe thô sơ vi phạm ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn

Ngày 10-10, Phòng CSGT (PC08), Công an TPHCM cho biết, từ ngày 18-7 đến 9-10, Đội CSGT An Sương của đơn vị đã tuần tra kiểm soát lập 498 trường hợp vi phạm, tạm giữ 211 xe máy, 3 xe thô sơ... ở khu vực chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn.

Theo Phòng PC08, chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn là một trong những chợ đầu mối nông sản lớn tại TPHCM. Hàng đêm có hàng ngàn xe tải lớn nhỏ và các phương tiện khác tham gia vận chuyển hàng hóa nông sản từ các địa phương về đây và từ đó tỏa đi khắp các chợ lớn nhỏ của TPHCM.

Vì vậy, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường lân cận khu vực chợ diễn biến hết sức phức tạp. Trong đó có các xe 2 bánh cơi nới giá đèo hàng, cải tạo không đảm bảo an toàn, kéo theo vật khác (xe lôi) hay xe 3 – 4 bánh không có giấy đăng ký, không đảm bảo tiêu chuẩn chở hàng cồng kềnh, quá khổ... gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông cho người đi đường.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ đầu nông sản thực phẩm Hóc Môn

Bên cạnh đó, Đội CSGT An Sương cùng Ban Giám đốc chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn và Ban An toàn giao thông xã Xuân Thới Đông tổ chức tuyên truyền với 200 tiểu thương cùng các hộ dân đang sinh sống trong Chung cư Hoàng Quân, kết hợp xử lý xe cơ giới không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, xe 3 - 4 bánh tự chế.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ đầu nông sản thực phẩm Hóc Môn

Các đơn vị cũng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy với tài xế xe tải, đối tượng nghi vấn; xử lý các xe 2-3 bánh tự chế, cơi nới giá đèo hàng, không đảm bảo an toàn kỹ thuật… Trong sáng 7-10, lực lượng chức năng kiểm tra 25 trường hợp và phát hiện 1 người vi phạm nồng độ cồn; lập 6 biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ xe 1 ô tô tải, 2 xe máy, 2 thùng xe lôi, 2 xe ba bánh.

Theo Phòng PC08, từ 15-12-2023 đến 9-10-2024, Đội CSGT An Sương đã kiểm soát, lập biên bản vi phạm hành chính 1.774 trường hợp, tạm giữ 812 xe máy, 28 xe 3 bánh, 103 xe lôi.

CHÍ THẠCH