Tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch hành động về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, TPHCM đặt mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành việc lập các phương án, đề án, kế hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành liên quan đến nước để tích hợp vào quy hoạch chung của thành phố; bảo đảm cấp nước ổn định cho sinh hoạt, sản xuất, đặc biệt vùng ven biển Cần Giờ và xã đảo Thạnh An...

Đến năm 2030, thành phố tiếp tục duy trì ổn định đảm bảo chất lượng và sản lượng nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thiện đồng bộ hệ thống công trình điều tiết nước mặn, nước ngọt, tích trữ nước trên các lưu vực sông lớn. Kế hoạch đến năm 2045, tiếp tục duy trì và nâng cao tính chủ động tạo nguồn nước phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế - xã hội…

Để thực hiện các mục tiêu đặt ra, TPHCM sẽ tập trung các giải pháp như tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm an ninh nguồn nước và bảo vệ an toàn vùng hạ du đập, hồ chứa nước; hoàn thiện thể chế, chính sách về bảo đảm an ninh nguồn nước cũng như nâng cao năng lực tích trữ, điều hòa, phân phối nguồn nước, tiêu thoát nước phục vụ sản xuất, đời sống dân sinh...