Tăng cường tuyên truyền phòng chống cháy nổ

Liên quan bài viết “Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ở nhiều khu nhà trọ công nhân” Báo SGGP đăng ngày 21-3-2024, Thượng tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC), Công an tỉnh Bình Dương, cho biết, các lực lượng chức năng đang tăng cường phối hợp tuyên truyền đối với chủ nhà và người ở trọ nhằm nâng cao ý thức về PCCC.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bình Dương thừa nhận việc tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về cháy nổ tại nhiều khu nhà trọ công nhân trên địa bàn do thời tiết nắng nóng kéo dài, không ít cơ sở thiếu lối thoát hiểm, nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trong khi hệ thống dây dẫn điện xuống cấp, thiếu thiết bị chuyên dụng xử lý cháy nổ... Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra các cơ sở trọ, chấn chỉnh chủ các cơ sở có vi phạm, từng bước nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về PCCC, hạn chế các rủi ro phát sinh do các yếu tố chủ quan.

Như Báo SGGP đã phản ánh, các tỉnh ở khu vực Đông Nam bộ, đặc biệt là Bình Dương và Đồng Nai, đang có hơn 3 triệu người lao động làm việc ở các khu công nghiệp, chủ yếu sinh sống trong các nhà trọ nhỏ hẹp, xây dựng từ nhiều năm trước. Trong đó, không ít khu nhà trọ đã xuống cấp, không đáp ứng được các yêu cầu về PCCC, tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ.

XUÂN TRUNG