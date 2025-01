Tăng gần 900.000 đồng, giá vàng SJC tăng vọt lên sát 89 triệu đồng/lượng

Cụ thể, vào khoảng 13 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC và Bảo Tín Minh Châu tăng 800.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 86,9 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 500.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 86,9 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn Tập đoàn Phú Quý tăng 200.000 đồng chiều mua và 500.000 đồng chiều bán, giao dịch vàng miếng SJC ở mức 86,4 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 cũng tiếp tục tăng. Trong đó, Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng điều chỉnh tăng mạnh nhất thị trường, lên bằng với giá vàng miếng SJC: tăng 200.000 đồng chiều mua và 850.000 đồng chiều bán so với hôm qua, niêm yết ở mức 86,6 triệu đồng/lượng mua vào và 88,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Công ty PNJ tăng 400.000 đồng chiều mua và 2000.000 đồng chiều bán, giao dịch ở mức 86,5 triệu đồng/lượng mua vào và 87,9 triệu đồng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 86,1 triệu đồng/lượng mua vào và 88,1 triệu đồng bán ra.

Công ty SJC tăng 100.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 86,2 triệu đồng/lượng mua vào và 87,9 triệu đồng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 23-1 lên 2.752,8 USD/ounce, giảm 3,1 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco trưa 24-1 (giờ Việt Nam) tăng lên 2.777,1 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 84,3 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC khoảng 4,6 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 khoảng 4,1-4,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rung lắc mạnh ở vùng đỉnh vì nhà đầu tư mua vàng với nhu cầu phòng ngừa rủi ro do những chính sách mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cùng với đó, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD hạ nhiệt cũng tiếp tục hỗ trợ giá vàng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 0,47 điểm % lên gần 4,65%. Chỉ số DXY giảm còn 108,5 điểm từ 108,17 điểm.

Giới phân tích cho rằng các chủ trương chính của ông Donald Trump gồm áp thuế quan lên hàng hóa nhập khẩu, cắt giảm thuế trong nước và trục xuất người nhập cư trái phép sẽ tác động lên giá vàng theo hai chiều khác nhau. Trong đó, rủi ro lạm phát tăng do các chính sách có thể giúp vàng phát huy vai trò kênh đầu tư chống lạm phát và đầu tư an toàn, nhưng mặt khác lãi suất cao hơn lâu hơn do lạm phát cao cũng sẽ gây áp lực giảm lên giá vàng.

NHUNG NGUYỄN