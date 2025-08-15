Dịp lễ Quốc khánh 2-9: Kín phòng, tour “tăng nhiệt”

Quốc khánh 2-9 năm nay, TP Hà Nội trở thành tâm điểm du lịch của cả nước. Với lượng khách tăng kỷ lục, nhiều khách sạn kín chỗ từ sớm, giá phòng tăng mạnh, tour lễ hội đặc biệt cũng được đông đảo du khách đặt mua trước ngày lễ.

Lượng khách tăng 40% - 50%%

Còn khoảng 2 tuần nữa mới đến ngày Quốc khánh 2-9, nhưng nhiều khách sạn ở TP Hà Nội đã treo biển “hết phòng”. Theo dữ liệu từ Agoda, lượng tìm kiếm chỗ ở tại Hà Nội dịp này tăng hơn 44 lần so với cùng kỳ năm 2024. Trên nền tảng Booking.com cũng ghi nhận thủ đô vươn lên dẫn đầu danh sách điểm đến nội địa được người Việt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.

Du khách quốc tế tại một quán ăn đường phố ở Hà Nội

Thị trường lưu trú tại Hà Nội trong dịp lễ 2-9 sôi động ở tất cả các phân khúc. Tại khu vực trung tâm, phố cổ, hồ Gươm, dọc các tuyến đường dự kiến đoàn diễu binh, diễu hành sẽ đi qua, khách sạn 2-4 sao gần như kín phòng từ cuối tháng 8 đến ngày 3-9. Sở Du lịch TP Hà Nội cho biết, lượng khách đặt phòng dịp lễ tăng 40%-50% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách sạn 4-5 sao khu trung tâm gần như kín chỗ từ cuối tháng 8. Homestay ở khu phố cổ và khách sạn nhỏ ở Long Biên, Tây Hồ cũng “cháy phòng”.

Các khu nghỉ dưỡng ven đô ghi nhận nhu cầu bùng nổ, nhất là nhóm gia đình kết hợp nghỉ dưỡng và dự đại lễ, trong khi phân khúc cao cấp ghi nhận đà tăng đặt phòng rõ rệt. Pan Pacific Hà Nội nằm trên đường Thanh Niên, hiện đạt 73% công suất, dự kiến chạm 90%-95% dịp lễ; khách sạn Grand Mercure Hanoi kín 60% phòng đêm 1-9 và 50% đêm 2-9; Pullman Hà Nội kín 100% phòng từ 30-8.

Tour lễ hội và hành trình kết hợp hút khách

Không chỉ lưu trú, thị trường tour dịp 2-9 cũng sôi động chưa từng có. Các công ty lữ hành tung ra hàng loạt sản phẩm thiết kế riêng. Trong đó, BenThanh Tourist có gần 30 tour, nổi bật là hành trình “Hòa nhịp concert quốc gia” kết nối Hà Nội - Ninh Bình - Tràng An và Hà Nội - Hạ Long. Saigontourist giới thiệu “Hành trình tự hào Việt Nam”; Du lịch Việt đưa ra tour Hà Nội - Ninh Bình kết hợp xem diễu binh, diễu hành (3 ngày 2 đêm) hay Hà Nội - Hạ Long - Sa Pa - Ninh Bình (5 ngày 4 đêm).

Đặc biệt, Hanoitourist khai thác tour tham quan hầm tránh bom dưới khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội, cùng nhiều city tour đêm, tour xe đạp, tour ẩm thực, mang lại trải nghiệm vừa lịch sử vừa hiện đại. “Chúng tôi muốn du khách cảm nhận Hà Nội không chỉ trong không khí lễ hội, mà còn qua chiều sâu văn hóa của từng con phố, từng công trình”, đại diện Hanoitourist nói.

Tập đoàn Mường Thanh tổ chức chuỗi sự kiện chào mừng kéo dài suốt tháng 8 đến ngày 6-9. Toàn bộ hệ thống 63 khách sạn của tập đoàn được trang hoàng sắc đỏ sao vàng, triển lãm mini về lịch sử và tích hợp mã QR để khách nghe lại bản Tuyên ngôn Độc lập. “Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần yêu nước đến du khách và nhân viên. Đây không chỉ là hoạt động trang trí, mà là một phần trải nghiệm văn hóa”, đại diện Tập đoàn Mường Thanh chia sẻ.

Sở Du lịch TP Hà Nội đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ “kỷ lục” với 80 sản phẩm du lịch đặc sắc, trải rộng từ nội thành đến ngoại thành, bao gồm cả trải nghiệm văn hóa, làng nghề, du lịch đêm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Công tác phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để phục vụ khách vào Lăng viếng Bác cũng được triển khai sớm với bánh mì, nước uống, sữa miễn phí như các năm trước nhưng số lượng dự kiến tăng gấp nhiều lần. Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội, nhấn mạnh: “Đây là sự kiện lịch sử đặc biệt, nên chúng tôi đặt mục tiêu không chỉ đáp ứng nhu cầu du khách mà còn tạo ấn tượng sâu sắc về TP Hà Nội, một điểm đến văn hóa, an toàn và thân thiện”.

Đa dạng sản phẩm lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc Tại TP Hà Nội, nhiều quán cà phê, cửa hàng thời trang đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ đặc biệt nhằm kích cầu tiêu dùng, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc. Nhiều cửa hàng thời trang cho ra mắt bộ sưu tập “Yêu nước” với thiết kế màu cờ đỏ sao vàng, mức giá dao động từ 50.000-300.000 đồng. Các khẩu hiệu “Độc lập - Tự do”, “Tự hào Việt Nam”… được in trên nhiều sản phẩm như áo phông, mũ, túi vải... Với mức giá từ 40.000-70.000 đồng, khăn quàng vai hiện là sản phẩm “hot” nhất trên sàn thương mại điện tử, được khách hàng mọi lứa tuổi ưa chuộng để phối đồ khi chụp ảnh kỷ niệm tại các sự kiện.

MAI AN - HÀ NGUYỄN