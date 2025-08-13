Khách quốc tế đến sân bay Nội Bài lập kỷ lục dịp 80 năm Quốc khánh 2-9

Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài cho biết, trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, lượng khách quốc tế qua cảng sẽ tăng mạnh, có ngày dự kiến đạt gần 44.000 lượt – cao nhất từ trước đến nay.

Sự tăng trưởng đến từ việc nhiều đoàn khách quốc tế đến Hà Nội tham dự đại lễ, cùng với sự mở rộng kết nối của nhiều đường bay quốc tế mới được khai trương tại Nội Bài. Lượng khách nội địa cũng dự kiến tăng cao khi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đổ về Thủ đô dự các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm quốc gia.

Ước tính trong ngày cao điểm nhất, Nội Bài sẽ phục vụ gần 110.000 lượt hành khách và 638 chuyến bay, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024.

Từ 14-8 đến 2-9, hoạt động bay tại Cảng HKQT Nội Bài sẽ diễn ra nhộn nhịp. Các đơn vị liên quan đã hiệp đồng chặt chẽ, chuẩn bị phương án ứng phó với tình huống phát sinh, bảo đảm giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động bay thương mại. Cảng duy trì chế độ trực 24/7 tại Trung tâm Điều phối khai thác; điều chuyển máy bay đỗ qua đêm sang sân bay lân cận để ưu tiên vị trí cho các chuyến bay quốc tế; đồng thời nạp thêm nhiên liệu cho các chuyến bay đến Nội Bài, sẵn sàng xử lý tình huống bay chờ do khai thác hoặc thời tiết.

BÍCH QUYÊN