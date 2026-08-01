Tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ

Giám đốc NATIF Bùi Quang Minh cho biết, chính sách hỗ trợ lãi suất vay được xây dựng theo nguyên tắc thị trường. Ngân hàng vẫn thực hiện đầy đủ việc thẩm định, quyết định cho vay và quản lý rủi ro; Nhà nước không cấp phát vốn trực tiếp mà hỗ trợ một phần chi phí lãi vay để khuyến khích DN đầu tư vào công nghệ. Cơ chế này được kỳ vọng tạo hiệu ứng "đòn bẩy", huy động nguồn vốn tín dụng xã hội và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách cho KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mức hỗ trợ được đề xuất bằng 50% lãi suất vay theo hợp đồng tín dụng, nhưng không vượt quá 6%/năm, với thời gian hỗ trợ tối đa 5 năm. Bộ KH-CN sẽ triển khai thí điểm chính sách đối với 20 DN nhằm kiểm chứng tính khả thi của quy trình, cơ chế phối hợp giữa NATIF với ngân hàng và DN. Giai đoạn thí điểm dự kiến thực hiện đến hết tháng 9-2026, sau đó chuyển sang tổng kết, đánh giá để nhân rộng.

Điểm cốt lõi của chương trình hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF là khuyến khích DN đổi mới công nghệ để nâng cao năng suất lao động, kể cả với những DN chưa phải DN KH-CN, nhưng có nhu cầu đầu tư công nghệ mới. Nhà nước sẽ đồng hành với DN thông qua cơ chế hỗ trợ một phần lãi suất vay khi DN tiếp cận nguồn vốn tín dụng để đầu tư ứng dụng, chuyển giao hoặc đổi mới công nghệ. Chính sách này không chỉ giảm gánh nặng chi phí vốn mà còn tạo niềm tin để DN mạnh dạn đầu tư vào đổi mới sáng tạo.

Theo Bộ trưởng Bộ KH-CN Vũ Hải Quân, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng của mô hình tăng trưởng mới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần triển khai đồng bộ các giải pháp từ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược, xây dựng hạ tầng đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực đến hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách hỗ trợ DN. Chương trình hỗ trợ lãi suất vay thông qua NATIF là minh chứng cho sự đồng hành, kiến tạo của Nhà nước, góp phần củng cố niềm tin và tạo động lực để DN phát triển.

TRẦN LƯU