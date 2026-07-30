Thêm một nhóm quỹ ngoại rời ghế cổ đông lớn của PNJ

Trong vòng 3 tuần, đã có 3 nhóm quỹ ngoại rút khỏi danh sách cổ đông lớn của PNJ. Chiều nay 30-7, PNJ cũng công bố tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

Trong 3 tuần, đã có 3 nhóm quỹ ngoại rút khỏi danh sách cổ đông lớn của PNJ. Ảnh: NHUNG NGUYỄN

Chiều 30-7, Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố thông tin về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài là cổ đông lớn nắm giữ từ 5% cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng.

Theo đó, Quỹ T. Rowe Price Associates, Inc. (Hoa Kỳ), đại diện cho nhóm 18 quỹ đầu tư và tổ chức có liên quan, đã có báo cáo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và HOSE về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu hoặc chứng chỉ quỹ đóng trở lên.

Trong báo cáo gửi UBCKNN và HOSE, đại diện 18 quỹ thành viên này cho biết, sau giao dịch ngày 24-7-2026, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ này tại PNJ đã giảm từ 5,79% xuống còn 4,97%. Trong đó, Quỹ Delaware Public Employees' Retirement System đã bán toàn bộ 1.250.100 cổ phiếu PNJ, giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,24% xuống 0%.

Như vậy, với tỷ lệ nắm giữ dưới 5%, nhóm quỹ này chính thức không còn là cổ đông lớn của PNJ.

Đây là nhóm quỹ ngoại thứ ba liên tiếp rút khỏi danh sách cổ đông lớn của PNJ trong thời gian gần đây. Trước đó, 5 quỹ thành viên của Dragon Capital đã bán tổng cộng 2,5 triệu cổ phiếu, giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ xuống 4,55%. Trong đó, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán nhiều nhất, với gần 1,4 triệu cổ phiếu.

Trước Dragon Capital, nhóm quỹ liên quan VinaCapital cũng đã bán hơn 6 triệu cổ phiếu PNJ, qua đó hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới 5% và không còn tư cách cổ đông lớn.

Làn sóng rút vốn ngoại khỏi cổ phiếu PNJ được diễn ra sau thông tin cựu Giám đốc Công ty P-Lab (công ty con của PNJ) bị điều tra liên quan đến đường dây buôn lậu 28.000 viên kim cương được công bố vào đầu tháng 7-2026.

Cũng trong chiều nay, Công ty PNJ cũng đã công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. HĐQT công ty này tái bổ nhiệm bà Đỗ Thị Ngọc Thanh giữ chức Người phụ trách quản trị công ty với nhiệm kỳ 2 năm, có hiệu lực từ ngày 1-8-2026.

Theo công bố, bà Đỗ Thị Ngọc Thanh không sở hữu cổ phiếu PNJ tại thời điểm được tái bổ nhiệm và đã hoàn tất bản cung cấp thông tin cá nhân cùng danh sách người có liên quan theo quy định của Luật Chứng khoán. Việc công bố được thực hiện theo quy định về minh bạch thông tin đối với công ty niêm yết.

NHUNG NGUYỄN