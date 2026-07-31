FED giữ nguyên lãi suất, áp lực lạm phát vẫn căng

Nhân viên giao dịch theo dõi chỉ số chứng khoán tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (Mỹ). Ảnh: XINHUA

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2016 có 3 thành viên phản đối một quyết định chính sách tiền tệ theo cùng hướng, cho thấy sự chia rẽ ngày càng rõ trong nội bộ FED về cách ứng phó với lạm phát.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch FED Kevin Warsh khẳng định, mục tiêu kiểm soát lạm phát vẫn được đặt lên hàng đầu, nhưng lãi suất không phải là công cụ duy nhất. Nếu lạm phát duy trì ở mức cao, việc tăng lãi suất có thể là một phần của giải pháp, nhưng không phải lựa chọn mặc định. Ông Kevin Warsh cho rằng sau nhiều năm giá cả tăng cao, một bộ phận người dân và thị trường đã hiểu sai rằng FED chấp nhận mức lạm phát cao hơn. Điều này không đúng với định hướng hiện nay của ngân hàng trung ương.

Nhà kinh tế trưởng Michael Feroli của tập đoàn dịch vụ tài chính và ngân hàng đầu tư đa quốc gia JP Morgan (Mỹ) nhận định, phát biểu của ông Warsh chưa cho thấy định hướng vĩ mô cụ thể. Sau quyết định của FED, công cụ CME FedWatch thuộc sàn giao dịch Chicago ghi nhận xác suất tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp tháng 9 đã nhích lên 59%.

Theo báo Wall Street Journal (Mỹ), quyết định của FED lập tức gây phản ứng mạnh trên thị trường tài chính. Đồng USD tăng giá, các chỉ số chứng khoán chủ chốt ở Mỹ như Dow Jones, S&P 500, Nasdaq giảm mạnh từ 1,5%-2,1%. Thị trường chứng khoán châu Âu và châu Á cũng có các phiên giảm điểm. Trong khi đó, giá vàng tăng lên 0,2%, sau đó giảm và giao dịch ở mức hơn 4.000 USD/ounce.

Tờ Bloomberg (Mỹ) nhận định, diễn biến mới nhất cho thấy chính sách tiền tệ của FED đang phải đối mặt với nhiều biến số phức tạp. Thị trường tài chính liên tục chao đảo trước những mối lo ngại kéo dài về đà tăng của giá dầu do xung đột tại Iran, áp lực thuế quan mới từ chính phủ của Tổng thống Donald Trump, cùng những hoài nghi xung quanh làn sóng chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Việc FED duy trì lãi suất cao tiếp tục gây áp lực lên chi phí vay mua nhà, ô tô, thẻ tín dụng và vốn đầu tư của doanh nghiệp, qua đó kìm hãm tiêu dùng, đầu tư và thị trường việc làm. Doanh số sụt giảm ở các ngành hàng trả góp như ô tô, thiết bị công nghiệp cho thấy dòng vốn đang ngày càng đắt đỏ. Dù chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ đã hạ từ 4,2% trong tháng 5 xuống 3,5% trong tháng 6-2026, gánh nặng sinh hoạt vẫn lớn, nhất là chi phí nhiên liệu.

Theo Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA), giá xăng trung bình đã tăng lên 4,09 USD/gallon (khoảng 1,08 USD/lít), cao hơn 3 cent so với tuần trước và tăng đáng kể so với mức 3,86 USD/gallon của tháng trước.

Diễn biến thị trường đang tạo nhiều áp lực lên khả năng chi trả của người tiêu dùng. Trong khi đó, người gửi tiết kiệm tiếp tục hưởng lợi, đồng USD tăng giá mạnh lại gián tiếp gia tăng gánh nặng nợ nần cho các quốc gia và doanh nghiệp vay nợ bằng đồng bạc xanh trên phạm vi toàn cầu.

PHƯƠNG NAM tổng hợp