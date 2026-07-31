Kinh tế

Đồng Nai: Hộ kinh doanh đến làm thủ tục kê khai thuế tăng cao

SGGPO

Ngày 31-7, hạn cuối cùng các hộ kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu và thông báo tài khoản ngân hàng theo quy định, nhiều cơ sở của Thuế TP Đồng Nai ghi nhận lượng người đến làm thủ tục tăng cao.

Nhân viên ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh tại Cơ sở 3 Thuế TP Đồng Nai (phường Trấn Biên). Ảnh: PHÚ NGÂN
Nhân viên ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh tại Cơ sở 3 Thuế TP Đồng Nai (phường Trấn Biên). Ảnh: PHÚ NGÂN

Tại Cơ sở 3 Thuế TP Đồng Nai (phường Trấn Biên), ngay từ đầu giờ sáng đã có rất đông chủ hộ kinh doanh đến kê khai doanh thu, thông báo tài khoản ngân hàng và được cán bộ thuế hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ. Để tạo thuận lợi cho người dân, một số ngân hàng cũng cử nhân viên đến trực tiếp cơ quan thuế hỗ trợ khách hàng xác nhận, bổ sung thông tin tài khoản phục vụ việc kê khai.

Ông Nguyễn Văn Định (67 tuổi), chủ cơ sở cho thuê hơn 20 phòng trọ, cho biết do không thành thạo việc kê khai trên ứng dụng điện tử nên phải đến trực tiếp cơ quan thuế để được hướng dẫn. Theo ông Định, nhiều hộ kinh doanh chỉ biết ngày 31-7-2026 là thời hạn cuối thông qua người quen hoặc mạng xã hội, trong khi không ít người còn lúng túng do chưa quen thực hiện các thủ tục trực tuyến.

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Nhân viên ngân hàng hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện kê khai doanh thu và thông báo tài khoản ngân hàng tại Cơ sở 3 Thuế TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Thuế TP Đồng Nai, toàn thành phố hiện có khoảng 173.000 hộ kinh doanh; đến hết quý I-2026, cơ quan thuế đã tiếp nhận gần 25.500 tờ khai của hộ kinh doanh; số lượng hồ sơ tiếp nhận trong quý II hiện đang được cơ quan thuế tổng hợp.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Phòng Thuế Nghị định số 125/2020/NĐ-CP Quý I-2026 Cán bộ thuế Cơ quan thuế Kê khai Hộ kinh doanh Tài khoản ngân hàng

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