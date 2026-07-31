Sáng 31-7, Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (CNS) và Công ty CP Tập đoàn STP (STP Group) tổ chức lễ khánh thành nhà máy sản xuất nhựa HDPE đạt chuẩn môi trường tại nhà máy CNS Thạnh Phát (KCN Hiệp Phước, TPHCM).

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Nhà máy sản xuất nhựa HDPE đạt chuẩn môi trường được đầu tư hệ thống dây chuyền hiện đại, áp dụng quy trình quản lý chất lượng đồng bộ và chú trọng các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Thông qua việc đưa nhà máy vào hoạt động, CNS và STP Group chính thức cung cấp các sản phẩm ống và phụ kiện nhựa HDPE mang thương hiệu CNSTP, phục vụ các công trình hạ tầng kỹ thuật, hệ thống cấp thoát nước, khu công nghiệp, khu đô thị, nông nghiệp công nghệ cao...

Với định hướng dài hạn, CNS và STP Group hướng tới phát triển các sản phẩm và giải pháp phục vụ hạ tầng đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, thủy sản và kinh tế biển; nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; thúc đẩy chuỗi cung ứng xanh gắn với sản xuất hiệu quả; từng bước áp dụng các tiêu chuẩn ESG trong hoạt động công nghiệp.

Ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, phát biểu tại lễ khánh thành. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại lễ khánh thành, ông Hà Văn Út, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, nhấn mạnh, việc nhà máy sản xuất nhựa HDPE đạt chuẩn môi trường chính thức đi vào hoạt động không chỉ có ý nghĩa đối với doanh nghiệp, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với ngành công nghiệp thành phố trong việc góp phần gia tăng năng lực sản xuất trong nước, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa và tạo ra các sản phẩm công nghiệp có chất lượng cao.

Người lao động làm việc trong nhà máy sản xuất nhựa HDPE đạt chuẩn môi trường. Ảnh: HOÀNG HÙNG

THANH DUNG