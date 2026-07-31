Vĩnh Long tìm giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn xuất khẩu nông sản

Ngày 31-7, UBND tỉnh Vĩnh Long phối hợp Tạp chí Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức hội nghị "Vĩnh Long - Chính sách tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản bền vững", nhằm tìm giải pháp tháo gỡ các điểm nghẽn về vốn, hạ tầng logistics và cơ chế, chính sách để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Trúc Sơn, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TÍN HUY

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trúc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, để thực hiện mục tiêu đưa Vĩnh Long trở thành tỉnh phát triển khá của vùng ĐBSCL, tỉnh xác định tháo gỡ khó khăn và phát huy nội lực của cộng đồng doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm.

Hiện Vĩnh Long có khoảng 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 450 doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản. Tuy nhiên, phần lớn có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính còn hạn chế, trong khi nhu cầu đầu tư đổi mới công nghệ, chế biến sâu và đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu ngày càng cao.

Vĩnh Long có khoảng 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó hơn 450 doanh nghiệp sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản. Ảnh: TRUNG HIẾU

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, địa phương đang tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển kinh tế xanh và xây dựng vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến, xuất khẩu. Đến nay, diện tích tham gia Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp đạt hơn 8.224ha, vượt kế hoạch đề ra. Tỷ lệ cơ giới hóa trong bảo quản, chế biến đạt khoảng 70-80%.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại hội nghị

Tuy nhiên, chi phí logistics, kho lạnh, bảo quản sau thu hoạch, kiểm định chất lượng vẫn ở mức cao. Doanh nghiệp phải đầu tư lớn để đáp ứng các yêu cầu về sản xuất xanh, giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và truy xuất nguồn gốc nhưng còn thiếu cơ chế hỗ trợ phù hợp.

Từ thực tế trên, tỉnh Vĩnh Long kiến nghị Chính phủ sớm ban hành nghị định thay thế Nghị định 57/2018 về khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo hướng đơn giản hóa thủ tục, nâng mức hỗ trợ và bảo đảm nguồn vốn từ ngân sách Trung ương.

Đồng thời, đề xuất xây dựng cơ chế tín dụng xanh với lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư vào sản xuất hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, chế biến sâu, vùng nguyên liệu đạt chuẩn quốc tế; ưu tiên nguồn lực phát triển kho lạnh, trung tâm logistics, kho ngoại quan, hệ thống kiểm định, đóng gói và có chính sách ưu đãi về thuế, khấu hao tài sản, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số đối với doanh nghiệp chế biến nông sản.

TÍN HUY