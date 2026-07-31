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VN-Index đảo chiều giảm sau 4 phiên phục hồi

SGGPO

Lực cung ồ ạt đổ ra cuối phiên khiến VN-Index quay đầu giảm đến 34 điểm trong phiên.

Thị trường chứng khoán phiên ngày 31-7 biến động mạnh. Mở cửa, VN-Index có lúc tăng hơn 25 điểm, nhưng áp lực chốt lời gia tăng, đặc biệt trong đợt khớp lệnh ATC khi các quỹ thực hiện cơ cấu danh mục, khiến chỉ số đảo chiều giảm gần 9 điểm lúc đóng cửa. Như vậy, VN-Index đã mất khoảng 34 điểm so với mức đỉnh trong phiên.

Dù giảm gần 9 điểm nhưng sắc đỏ áp đảo. Nhóm “cổ phiếu Vua” tăng tích cực trong phiên nhưng chốt phiên cũng “đỏ sàn”. Chỉ còn các ngân hàng Big 4 vẫn còn giữ mức tăng tích cực (VCB tăng 4,96%, BID tăng 2,01% và CTG tăng 1,15%) góp phần hạn chế đà giảm của chỉ số.

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Thị trường chứng khoán chìm trong sắc đỏ phiên cuối tháng 7

Về cơ cấu các nhóm ngành, nhóm cổ phiếu tài chính nghiêng về sắc đỏ, góp phần gây áp lực lên chỉ số. Trong đó, nhiều cổ phiếu giảm trên 2%: SHB giảm 2,13%, ACB giảm 2,01%, TPB giảm 2,08%, HCM giảm 2,72%...

Các nhóm cổ phiếu khác như dầu khí, bất động sản cũng đồng loạt giảm. Trong đó nhiều cổ phiếu giảm 2-3%: PVD giảm 3,97%, PVS giảm 2,01%, VIC giảm 2,68%, PDR giảm 3,38%, DXG giảm 2,83%...

Riêng nhóm cổ phiếu công nghiệp và tiêu dùng có sự phân hóa mạnh. Nhóm cổ phiếu tăng mạnh có FRT tăng trần, GEX tăng 1,81%, VSC tăng 1,1%, VTP tăng 2,13%... Ngược lại: PNJ giảm 4,62%, CII giảm 2,24%...

Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index giảm 8,88 điểm (0,51 %) còn 1.735,78 điểm với 200 mã giảm, 126 mã tăng và 49 mã đứng giá. Chốt phiên tại sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 3,8 điểm (1,38%) còn 271,25 điểm với 83 mã giảm, 51 mã tăng và 56 mã đứng giá.

Thanh khoản giảm, tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE hơn 19.000 tỷ đồng, giảm 1.300 tỷ đồng so với phiên trước. Nếu tính cả sàn HNX thì thanh khoản gần 20.200 tỷ đồng.

Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 2 liên tiếp trên sàn HOSE, trong đó dòng tiền tập trung vào các cổ phiếu như VCB với giá trị mua ròng hơn 270 tỷ đồng, FPT hơn 119 tỷ đồng và VIC hơn 81 tỷ đồng.

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NHUNG NGUYỄN

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