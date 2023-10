Tập đoàn Bcons công bố kế hoạch IPO

Tập đoàn Bcons vừa tổ chức chương trình “Mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư Bcons – Thái Lan và Tri ân Đối tác của Bcons 2023”, qua đó, lãnh đạo doanh nghiệp đã công bố kế hoạch niêm yết trên sàn chứng khoán (IPO).

Theo ông Lê Như Thạch, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bcons, trong những năm đầu mới thành lập, Bcons tham gia thi công cho các đơn vị khác nhưng giờ đây hoạt động xây dựng chủ yếu phục vụ thi công cho dự án do Tập đoàn đầu tư và hiện mỗi năm doanh nghiệp đưa ra thị trường từ 3000 – 5000 căn hộ, và trung thành vào sản phẩm cốt lõi thuộc phân khúc vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu “an cư lạc nghiệp” cho đa số dân cư trong khu vực.

Để đáp ứng cho kế hoạch phát triển trong thời gian tới, Tập đoàn Bcons đã chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất với tổng diện tích 35ha để triển khai các dự án đưa ra thị trường từ nay đến năm 2030 và định hướng phát triển thành tập đoàn đa ngành, bên cạnh lĩnh vực xây dựng, đầu tư bất động sản, Bcons cũng đầu tư vào phát triển ở lĩnh vực giáo dục, dịch vụ, logistic.

Đến năm 2023, Bcons đang hoạt động với mô hình công ty mẹ và 12 công ty con. Tổng vốn của Tập đoàn là 4.200 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ của công ty mẹ - Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bcons là 1.150 tỷ đồng và dự kiến sẽ tăng lên 1.350 tỷ đồng.

Để đáp ứng cho quy mô phát triển lớn mạnh trong giai đoạn tới, Bcons đang xúc tiến lập các thủ tục để niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo kế hoạch quý 1-2024, 20 triệu cổ phần tương đương 200 tỷ đồng sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán TPHCM.

Với phương châm hoạt động “khác biệt ở chữ Tín”, Bcons đã sớm có quan hệ hợp tác chiến lược với Tập đoàn PPSN Co., Ltd (Thái Lan) thông qua công ty con là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bcons và A ASSET Co., Ltd. Ông Anavach Chatsirikul, Giám Đốc công ty A Asset chia sẻ: sau thời gian hợp tác, chúng tôi rất hài lòng về những kết quả mà Bcons đã thực hiện và tin tưởng vào chiến lược phát triển của Tập đoàn trong thời gian tới, vì vậy A Asset sẽ tiếp tục mở rộng mối quan hệ hợp tác lâu dài thông qua các dự án bất động sản và các lĩnh vực khác mà Bcons làm chủ đầu tư.

Theo ông Võ Trọng Tài, Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An, trong những năm qua, Tập đoàn Bcons đã triển khai nhiều dự án bất động sản trên địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển và hiện Dĩ An mong muốn doanh nghiệp sẽ đặt “đại bản doanh” tại địa phương, để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Bcons cũng tổ chức lễ tri ân 16 đối tác, đây là những đơn vị cung cấp vật tư, nhà thầu đã đồng hành cùng Tập đoàn trong thời gian qua.