Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng quà cho 3 mái ấm tình thương tại Bình Dương

Ngày 8-8, Tập đoàn Tân Hiệp Phát do ông David Charles Riddle, Tổng Giám đốc cùng cán bộ nhân viên và người thân đến thăm hỏi, tặng quà cho mái ấm Huỳnh Tiểu Hương (TP Dĩ An), mái ấm Tình Mẹ và Nhà tình thương Giáo xứ Búng (cùng trên địa bàn TP Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Tại các nơi đến, đoàn đã trao tặng kinh phí và hiện vật tới các mái ấm để chăm lo cho các em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại đây.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình bảo trợ hàng tháng cho 11 mái ấm tại Bình Dương và TPHCM được Tập đoàn Tân Hiệp Phát triển khai từ tháng 3-2023 với tổng giá trị hỗ trợ mỗi tháng là 200 triệu đồng (gồm 95 triệu tiền mặt và 600 thùng nước giải khát).

Riêng mái ấm Huỳnh Tiểu Hương, Tập đoàn Tân Hiệp Phát còn hỗ trợ thêm 50 triệu đồng mỗi tháng để hỗ trợ tiền học phí cho các em nhỏ sinh sống trong mái ấm và đang theo học ở các trường học trên địa bàn.

Ba mái ấm tình thương trên hiện đang nuôi dạy gần 400 trẻ em từ sơ sinh đến thanh thiếu niên từ nhiều tỉnh thành trên cả nước và một số người mẹ trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

Linh mục Giuse Ngô Xuân Hiến, Giám đốc nhà tình thương Giáo xứ Búng, chia sẻ: "Nhà tình thương đang nuôi dưỡng 82 cháu có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chúng tôi rất vui nhận được sự hỗ trợ rất thiết thực của Tập đoàn Tân Hiệp Phát, nhất là trong giai đoạn đại dịch Covid-19. Sự hỗ trợ này sẽ góp phần giúp bữa ăn hàng ngày của các cháu khá hơn, những nhu cầu thiết yếu khác cũng được cải thiện".

Nhân dịp hè 2023, cán bộ, nhân viên Tân Hiệp Phát cho các con của mình cùng đến thăm hỏi, giao lưu với các bạn nhỏ ở các mái ấm để động viên các bạn, đồng thời cũng để con em mình được nuôi dưỡng lòng nhân ái.