Tập đoàn Thuận An thi công dở dang gói thầu tại Đắk Lắk

Nhiều hạng mục của dự án do Tập Đoàn Thuận An đảm nhiệm thi công vẫn chưa hoàn thiện

Ngày 16-4, nguồn tin của Báo SGGP cho biết, Công ty CP Tập đoàn Thuận An (Tập đoàn Thuận An) cùng 3 nhà thầu khác đang thi công gói thầu số 03 - Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột. Hiện, gói thầu này thi công dở dang, chưa hoàn thành.

Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban tỉnh) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng chiều dài gần 40km, tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 1.800 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu tiếp nối đường tránh phía Tây thị xã Buôn Hồ, điểm cuối tại xã Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột). Bề rộng nền đường 12m, mặt đường xe chạy 11m; tốc độ thiết kế 80km/h.

Gói thầu số 03 được Ban tỉnh ký hợp đồng liên danh 4 nhà thầu, gồm: Công ty TNHH An Nguyên, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn; Công ty xây dựng Trường Sơn và Tập đoàn Thuận An từ tháng 8-2021, tổng trị giá gói thầu gần 515 tỷ đồng.

Trong đó, Tập đoàn Thuận An được ký hợp đồng gói thầu trên 105 tỷ đồng (tương đương khoảng 20,5% khối lượng; thi công 5,2km). Người ký hợp đồng là ông Trần Anh Quang, Phó Tổng giám đốc của công ty.

Gói thầu do Tập Đoàn Thuận An đảm nhiệm thi công trong Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP vào sáng 16-4, tại đoạn tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột của dự án do Tập đoàn Thuận An đảm nhận thi công không một bóng công nhân. Đoạn dự án này đang được thi công dang dở, nhiều hạng mục chưa hoàn thành. Theo một đơn vị phụ trách thi công phần thảm nhựa cho đoạn dự án này, hiện nay, phía Tập Đoàn Thuận An chưa thanh toán số tiền khoảng 2 tỷ đồng nên công ty đã cho công nhân ngừng thi công, chờ đến khi có kinh phí thì mới tiếp tục.

Như Báo SGGP đã phản ánh, ngày 15-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

C03 cũng ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”; khởi tố, bắt tạm giam Trần Anh Quang (Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) về tội “Đưa hối lộ; khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Khắc Mẫn (Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ”.

MAI CƯỜNG