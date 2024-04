Tập huấn an toàn vệ sinh lao động

Đây là hoạt động định kỳ để toàn thể cán bộ, nhân viên khối tham mưu và các đơn vị trực thuộc, công ty thành viên được huấn luyện, hiểu và nắm bắt những quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Theo đó, các học viên được báo cáo viên thông tin những kiến thức mới về an toàn, vệ sinh lao động; tổng quan hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; quyền, nghĩa vụ của người lao động về công tác an toàn, vệ sinh lao động…

Thông qua đợt huấn luyện, báo cáo viên đã giúp cán bộ công nhân lao động SAWACO hiểu rõ hơn các chính sách, quy định pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Từ đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm bản thân đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động tại tổng công ty.

HẠNH NGUYÊN