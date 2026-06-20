TPHCM: Khởi công Dự án nhà ở xã hội Bcons và trường học B.School

Ngày 19-6, Dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Bcons và trường học B.School chính thức được khởi công trong khu đô thị phức hợp Bcons City Life có quy mô hơn 15 ha.

Tọa lạc tại mặt tiền đường Tố Hữu, phường Tân Uyên (TPHCM), dự án sở hữu vị trí kết nối thuận lợi đến trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tiếp cận các khu công nghiệp lớn trong khu vực, đồng thời kết nối với Vành đai 3, Vành đai 4 và Metro số 3 - số 5. Riêng phân khu NƠXH được triển khai trên quỹ đất rộng 6.667,3m2, với kết cấu xây dựng đồng bộ gồm 2 block cao 15 tầng nổi và 1 tầng hầm. Khi hoàn thành, công trình dự kiến cung cấp cho thị trường 802 căn hộ.

Theo đại diện Bcons, khi hoàn thành và đưa vào vận hành, Dự án NƠXH Bcons và trường học B.School sẽ góp phần bổ sung nguồn cung NƠXH chất lượng, phù hợp hơn với khả năng tiếp cận của người lao động, gia đình trẻ. Đây sẽ là một viên gạch đồng hành cùng thành phố viết tiếp hành trình phát triển bền vững trong giai đoạn mới, khát vọng mới và những cơ hội rộng mở hơn cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Được biết, trải qua 13 năm hình thành và phát triển trong các lĩnh vực: Bất động sản, giáo dục, thiết kế, xây dựng, nhà hàng, khách sạn, trung tâm thương mại và Logistics, Bcons luôn kiên định với định hướng phát triển những sản phẩm thiết thực, phục vụ nhu cầu thật của xã hội.

Tính đến nay, Tập đoàn đã đưa vào vận hành hiệu quả 1 trung tâm thương mại, 5 tòa nhà văn phòng, 3.000 căn hộ cho thuê, hơn 10 trường mẫu giáo, 2 trường liên cấp 1, 2, 3; đồng thời bàn giao hơn 20.000 căn hộ tại nhiều khu đô thị hiện đại, mang lại mái ấm an cư cho đông đảo cư dân. Đây là minh chứng rõ nét cho uy tín thương hiệu, năng lực triển khai và chữ tín mà Bcons đã kiên trì xây dựng.

NGUYỄN TRƯỜNG