TH true Milk 7 năm đồng hành cùng PRO Vietnam thúc đẩy tuần hoàn bao bì

Ngày 12/6, PRO Vietnam tổ chức Hội nghị Thường niên lần thứ 7 tại TP.HCM với sự tham dự của gần 150 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, hiệp hội ngành nghề, đối tác thu gom - tái chế cùng 34 doanh nghiệp thành viên. Sự kiện là dịp để nhìn lại những kết quả đã đạt được trong hành trình thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, đồng thời khẳng định quyết tâm của cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững tại Việt Nam.

Trưng bày của Tập đoàn TH tạo ấn tượng tại Hội nghị PRO Vietnam 2026 với các con số thực tế ngắn gọn nhưng có tính lan tỏa hơn mọi lời giới thiệu

Chia sẻ với báo chí tại sự kiện, đại diện lãnh đạo Tập đoàn TH khẳng định: doanh nghiệp Việt Nam nói chung, TH nói riêng, đã có bước chuyển biến rất tích cực trong hành trình phát triển bền vững.

“Nếu trước đây các hoạt động vì môi trường chủ yếu mang tính trách nhiệm xã hội thì hiện nay phát triển bền vững đã trở thành một phần trong chiến lược kinh doanh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp”, vị đại diện này nói.

Đó là do xu hướng tiêu dùng xanh đang tăng mạnh. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn môi trường ngày càng trở thành điều kiện quan trọng khi tiếp cận các thị trường xuất khẩu, làm việc với các chuỗi bán lẻ hay tham gia các chương trình mua sắm xanh của doanh nghiệp, tổ chức.

Đối với Tập đoàn TH, ngay từ khi khởi dựng, Nhà sáng lập, Anh hùng Lao động Thái Hương đã định hình triết lý cốt lõi “Trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy”. Trên nền tảng đó, TH theo đuổi mô hình phát triển bền vững và kinh tế tuần hoàn dựa trên khoa học công nghệ và khoa học quản trị đan xen, hướng tới tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm tác động tới môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị.

Một vài “con số biết nói” về giảm phát thải tại Tập đoàn TH

Trong lộ trình hướng tới Net Zero, bao bì bền vững là một trong những giải pháp quan trọng giúp các nhà máy TH giảm phát thải trong toàn bộ vòng đời sản phẩm.

“Bao bì không chỉ thực hiện chức năng bảo vệ sản phẩm mà còn là công cụ thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua việc tăng khả năng thu hồi, tái chế và tái sử dụng tài nguyên. Vì vậy, doanh nghiệp liên tục nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm giảm sử dụng nguyên liệu, tăng khả năng tái chế, ưu tiên vật liệu thân thiện với môi trường và thúc đẩy thu gom, tái chế sau tiêu dùng” – đại diện TH cho biết.

Các giải pháp nổi bật thúc đẩy tuần hoàn bao bì tại TH

Về thiết kế, các đơn vị sản xuất của TH liên tục rà soát và tối ưu lượng vật liệu sử dụng trên từng cấu phần bao bì. Nhiều cải tiến đã được thực hiện như giảm trọng lượng chai, giảm độ dày màng bọc lốc, giảm độ dày mác chai và không sử dụng màng co nắp đối với sản phẩm nước tinh khiết TH true WATER. Các giải pháp này đóng góp vào chuỗi sáng kiến giúp giảm hơn 600 tấn nhựa mỗi năm.

“Chúng tôi triển khai đưa logo tái chế lên một số bao bì, như bao bì hộp giấy, để người tiêu dùng nhận diện và ý thức hơn về tái chế. Ký hiệu tái chế trên bao bì của chúng tôi sẽ như một lời mời người tiêu dùng tham gia và trở thành một phần của hành trình giảm rác thải và bảo vệ hành tinh” – đại diện TH chia sẻ.

Song song đó, toàn bộ bao bì hộp giấy của sản phẩm sữa tươi sạch TH true MILK đều ứng dụng công nghệ bao bì tiệt trùng 6 lớp, được thiết kế tối ưu hóa cho công nghệ bóc tách tại các nhà máy tái chế.

Doanh nghiệp cũng triển khai nhiều giải pháp tiêu dùng bền vững thân thiện hơn với môi trường. Từ năm 2018, toàn bộ hệ thống cửa hàng phân phối, bán lẻ TH true mart đã thay thế túi nilon dùng một lần bằng túi sinh học. Cũng từ năm này, thìa sữa chua dùng một lần được sản xuất từ nguyên liệu có nguồn gốc chủ yếu từ tinh bột thực vật. Từ giữa năm 2022, TH giảm 50% lượng thìa sữa chua dùng một lần cung ứng ra thị trường.

Thìa sữa chua TH bằng chất liệu có nguồn gốc chủ yếu từ tinh bột thực vật

Về thu gom bao bì, theo thông tin từ PRO Vietnam, vỏ hộp sữa TH được thu hồi qua liên minh này trong giai đoạn 2024-2026 đạt hơn 21.000 tấn.

Bên cạnh đó, TH tổ chức chương trình thường niên “Thu gom vỏ hộp – Lan tỏa sống xanh”, phối hợp với các đối tác khác trực tiếp thu gom vỏ hộp tại hệ thống cửa hàng TH true mart.

Toàn bộ lượng vỏ hộp sữa thu gom từ người tiêu dùng và chuỗi phân phối được chuyển đến các nhà máy tái chế chuyên sâu. Từ đây, hộp sữa 6 lớp được bóc tách và tái sinh một vòng đời mới, trở thành nhiều loại sản phẩm phục vụ đời sống như vật dụng gia đình, sản phẩm giáo dục hoặc các công trình phục vụ cộng đồng.

Khách hàng mang vỏ hộp sữa tới cửa hàng TH true mart

Theo đại diện TH, đầu tư vào bao bì xanh mang lại lợi ích rõ rệt trên ba phương diện: thương hiệu, thị trường và năng lực cạnh tranh.

Về thương hiệu, TH đã xây dựng hình ảnh gắn với các giá trị “hoàn toàn từ thiên nhiên", "thân thiện với môi trường" và phát triển bền vững. Việc sử dụng bao bì xanh giúp thương hiệu: củng cố hình ảnh một doanh nghiệp tiêu biểu trên thị trường về tiêu dùng bền vững; tăng thiện cảm, niềm tin và lòng trung thành của nhóm khách hàng quan tâm đến môi trường và sức khỏe; nâng cao uy tín về trách nhiệm xã hội của nhà sản xuất (CSR),…

Về thị trường, bao bì xanh giúp thu hút nhóm khách hàng tiêu dùng xanh và đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại. Về khả năng cạnh tranh, yếu tố này tạo khác biệt, nâng cao giá trị sản phẩm và chuẩn bị cho các quy định môi trường trong tương lai.

“Tóm lại, với TH và nhiều doanh nghiệp FMCG hiện nay, đầu tư vào bao bì xanh không đơn thuần là chi phí môi trường mà là một khoản đầu tư chiến lược”, đại diện TH khẳng định.

Theo các chuyên gia phát triển bền vững, bài toán lớn nhất của bao bì hộp giấy tại Việt Nam hiện nay không phải là "tái chế thế nào", mà là "làm sao thu hồi sau khi người tiêu dùng sử dụng". Lý do là chúng ta thiếu hệ thống thu gom và phân loại sau tiêu dùng đủ rộng, đủ hiệu quả và đủ động lực kinh tế để đưa hộp giấy đã qua sử dụng quay trở lại chu trình tái chế. Giải quyết được điểm nghẽn này sẽ tạo ra một hệ sinh thái thu gom - phân loại - logistics, nơi người dân, doanh nghiệp, nhà bán lẻ, trường học, lực lượng thu gom phi chính thức và chính quyền địa phương cùng tham gia vào một vòng tuần hoàn thống nhất.

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