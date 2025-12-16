Công an nhân dân khẳng định vai trò "3 tiên phong","3 gương mẫu"

(SGGP).- Ngày 15-12, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá, thời gian qua lực lượng công an nhân dân đã khẳng định vai trò "3 tiên phong","3 gương mẫu" trong triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành công an.

Thủ tướng chỉ rõ, "3 tiên phong" gồm tiên phong triển khai tổ chức bộ máy công an 3 cấp (không tổ chức công an cấp huyện); tiên phong đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia, tạo cảm hứng, truyền động lực và giữ vai trò tiên phong triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; tiên phong trong phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai tại những nơi khó khăn nhất.

"3 gương mẫu" gồm gương mẫu thể hiện rõ trách nhiệm, tích cực tham mưu tháo gỡ các "điểm nghẽn", đồng hành, hỗ trợ hệ thống chính trị triển khai thủ tục hành chính trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; gương mẫu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 66 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật; gương mẫu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đối ngoại công an nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81, sáng 15-12 Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện của lực lượng công an nhân dân, trong đó tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị, "lá chắn thép an ninh chiến lược", trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội, "tường lửa quốc gia trên không gian mạng" và "thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng".

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Phòng Nghiệp vụ thuộc Cục An ninh đối ngoại vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội từ năm 2014 đến năm 2024.

ĐỖ TRUNG